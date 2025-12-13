Aterriza el Lefties abrigo de borreguito más calentito y barato para el invierno: por 22,99 euros y en 2 colores

Si hay una prenda imprescindible en invierno, esa es el abrigo. No solo aporta calor y protección contra el viento, frío o lluvia, sino que también es una pieza clave de moda que eleva cualquier outfit.

Desde abrigos de pluma hasta versiones oversize o de pelo, las tiendas ofrecen modelos para todos los gustos y estilos. Sin ir más lejos, Lefties tiene un amplio catálogo de chaquetas para combatir el frío.

Por 22,99 euros y en 2 colores

Lefties es una de las tiendas favoritas de las amantes de la moda, no solo por sus precios asequibles, sino también por su amplia variedad de prendas, que va desde abrigos de paño hasta chaquetas de borreguito.

Precisamente, en su catálogo destaca una chaqueta de borreguito que se convierte en la opción perfecta para este invierno. Está disponible en una amplia gama de tallas (desde la XS hasta la L) y en dos colores (crudo y marrón oscuro).

El modelo, con número de referencia 5804/309/712, es un básico de armario que resalta por su versatilidad: podrás ponértelo tanto con unos vaqueros y una camisa como con una falda de satén y un body de manga larga.

Chaqueta de borreguito de Lefties. Ref: 5804/309/712 Lefties (Web)

Esta chaqueta te mantendrá abrigada durante todo el invierno, y además te permitirá lucir un estilo impecable gracias a su diseño elegante y sencillo.

En este sentido, incorpora manga larga y cuello redondo, y además cuenta con cierre delantero de alamares y vivos a contraste de efecto piel. Está confeccionado en un tejido de efecto pelo borreguillo, lo que aporta una sensación de calidez ahora que llega el frío.

El material exterior utilizado es poliéster, mientras que el forro combina poliéster y elastano, garantizando la durabilidad de la prenda gracias a la resistencia de estos tejidos. Eso sí, cuidarla adecuadamente es clave para prolongar su vida útil.

Para ello, Lefties recomienda lavar la prenda a mano, a una temperatura máxima de 30ºC, y no usar secadora ni limpieza en seco.

Otro de los aspectos a destacar de este abrigo es su asequible precio: está a la venta por 22,99 euros, lo que lo convierte en una opción accesible para casi todos los bolsillos. Además, se trata de un descuento temporal que estará disponible solo hasta el 29 de diciembre.

Las tallas disponibles abarcan desde la XS hasta la L. No obstante, ya hay más de una talla agotada. En el modelo de color marrón oscuro solo queda disponible la talla M, mientras que en el de color crudo quedan las tallas XS, M y L.