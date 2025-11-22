Adiós al frío: el abrigo plumífero con calefacción de una famosa marca que soporta temperaturas bajo 0ºC

El invierno ha llegado de golpe. Tras el paso de la borrasca Claudia, la entrada de una masa de aire frío de origen polar ha provocado un notable descenso de las temperaturas en Galicia, con mínimas por debajo de los 0ºC en la zona montañosa de Lugo y Ourense.

En A Coruña, los valores han sido algo más suaves esta semana. No obstante, muchos coruñeses han aprovechado este episodio de frío para recuperar jerséis y abrigos del altillo. Para los que necesiten renovar chaquetas, hemos encontrado el abrigo perfecto.

El abrigo ideal para no pasar frío este invierno

¿Por qué hay personas más frioleras que otras? Este hecho tiene múltiples explicaciones, que van desde factores biológicos, como la genética, la edad y la cantidad grasa corporal, hasta factores de salud, como enfermedades o la ingesta de ciertos medicamentos.

Las mujeres, por lo general, suelen ser más sensibles al frío. Pero hoy en día existe una solución muy práctica: los abrigos calefactables, que se han puesto muy de moda en los últimos tiempos porque permiten regular la temperatura y retener el calor.

Estos abrigos con calefacción integrada incorporan una tecnología eficiente que los convierte en una opción fantástica para el invierno. Es cierto que el clima en A Coruña no es especialmente duro, pero para las personas más sensibles al frío puede ser una alternativa muy acertada.

Si echamos un vistazo a las opciones disponibles en el mercado, el abrigo de Roxy es uno de los modelos más bonitos y cómodos. El 'Uplands Warmlink 5K', con número de referencia ERJJK03651, incorpora elementos calefactores que permiten regular la temperatura directamente desde el teléfono móvil.

El tejido es impermeable y ofrece un excelente aislamiento, gracias a su relleno de 550 gramos de plumón sintético reciclado. En cuanto al diseño, presenta un corte sencillo que permite un movimiento sin restricciones y garantiza la máxima comodidad.

Además, cuenta con una capucha fija con cuello cómodo, dos bolsillos calientamanos con cremallera y un bolsillo interior con conexión USB-C para batería externa. Los puños son elásticos y el dobladillo ajustable incluye cincha y cordón elástico, lo que evita la pérdida del calor.

Aunque no es una opción para todos los bolsillos (cuesta 350 euros), este abrigo es una buena inversión para quienes no lleven bien el frío invernal. El modelo 'Uplands Warmlink 5K', disponible en color negro, ofrece una amplia gama de tallas que van desde la XS hasta XL.

Además de Roxy, otras marcas que ofrecen abrigos calefactables son Beston, Altus, Bertschat y Therm-Ic.