La III Edición de Modiña llena A Coruña de moda, creatividad y talento con la participación de Palomo Spain

La III Edición de Modiña, el Congreso de Moda de Galicia, arrancó hoy en el Work Café del Banco Santander con una jornada cargada de creatividad, innovación y talento gallego.

El acto de apertura contó con la presencia de Gabriel Alén, Director Xeral de Comercio de la Xunta de Galicia; Diana Sobral, concelleira de Emprego, Comercio e Mercados del Concello de A Coruña; y los impulsores del congreso, David Suárez y Belén Correa, acompañados por el diseñador Alejandro Gómez Palomo, director creativo y cofundador de Palomo Spain, figura destacada del programa.

El congreso se inauguró con una intervención artística en directo de Isaac Castelo, diseñador coruñés afincado en París y miembro del equipo creativo de Yves Saint Laurent, quien sorprendió a los asistentes realizando una pieza mientras compartía su trayectoria profesional y reflexionaba sobre la creatividad y la innovación en la moda contemporánea.

Uno de los momentos más esperados fue la ponencia de Alejandro Gómez Palomo, quien desveló la filosofía y visión rompedora que han convertido a Palomo Spain en un referente internacional, mostrando cómo la moda puede narrar nuevas historias y desafiar convenciones.

Su intervención despertó gran interés entre diseñadores, emprendedores y profesionales del sector presentes en el congreso.

La III Edición de Modiña se desarrolló en dos espacios de la ciudad, el Work Café del Banco Santander y el Club Cámara, con mesas redondas, charlas y entrevistas que abordaron temas como e-commerce, sostenibilidad, artesanía, tendencias y nuevas dinámicas del retail.

Participaron marcas y referentes del comercio gallego como Belategui Regueiro, Elena Ferro, Jevaso, Etiem, Coosy, Mexas, New Aware y profesionales del Cluster Ecommerce Galicia, consolidando el evento como un punto de encuentro clave para el sector.