La empresa coruñesa en la que confió Inditex para cumplir el deseo del director creativo de Balenciaga

Cuando Inditex anunció 'Zara Creators', el proyecto con el que celebraba el 50 aniversario de la apertura de su primera tienda —la de Juan Flórez, en A Coruña—, el foco se puso rápidamente en los grandes nombres que participaban: Rosalía, Pedro Almodóvar, Robbie Williams… y también Pierpaolo Piccioli, el recién nombrado director creativo de Balenciaga. Lo que nadie sabía entonces es que, detrás del objeto que Piccioli decidió aportar, había una empresa coruñesa: Vazva.

El fundador de la firma, Óscar Vales, lo resume con una mezcla de orgullo y discreción: "Para nosotros fue un secreto desde abril. No podíamos decir nada a nadie. Y cuando por fin se lanzó en todos los países, ya pudimos contarlo".

Dentro de 'Zara Creators', cada uno de los 50 artistas participantes debía diseñar un objeto representativo. Piccioli, confiesa Vales, "como enamorado del surf", lo tenía clarísimo. Pidió una tabla, en un tono fucsia muy concreto, "el Pantone 234". Un tono que Vales jamás olvidará.

Inditex necesitaba a alguien que pudiera convertir ese deseo en una pieza funcional, sostenible y a la altura de un proyecto global. Y llamó a la puerta que tenía más cerca —literalmente—: Vazva, la marca coruñesa de cultura surf y referente en sostenibilidad.

La tabla creada en Vazva y fabricada por Pukas de 1.800 euros

"Nos contactan como tienda referente en surf en España y por proximidad a Arteixo", explica Óscar Vales. Vazva, que trabaja desde hace años con los mejores productores del sector, recurrió de inmediato a su socio natural: Pukas Surf, la fábrica vasca considerada una de las más potentes del mundo y número uno en Europa.

Tabla de surf de Pierpaulo Piccioli Zara

De ese triángulo —Piccioli, Inditex, Vazva y Pukas— nació una tabla de surf única con un precio de 1.800 euros: funcional como herramienta real para surfear, artística, con el poema elegido por Piccioli inscrito en la superficie y sostenible, con materiales cuidados: resinas naturales, pigmentos mínimos y foam kilómetro cero.

"Hicimos seis o siete muestras para lograr el acabado exacto. Querían un semi brillo perfecto, sin aguas, y además con el menor impacto ambiental posible", reconoce el fundador de la firma coruñesa.

Un recorrido por todo el mundo

El resultado final viajó a las 50 tiendas seleccionadas por Zara en todo el mundo, incluida la de Juan Flórez, donde el objeto convivió con las creaciones del resto de artistas internacionales.

"Para nosotros fue increíble ver nuestra tabla en París, en Tokio o en Nueva York", reconoce Vales.Solo se produjeron 50 unidades, todas destinadas a fines benéficos dentro de la iniciativa Women’s Alliance.