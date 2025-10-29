Confirmado: A Coruña tendrá esta Navidad 2025 un mercadillo con influencers en pleno centro

Un año más, se acerca la época de Navidad y, con ella, arranca la colocación de la decoración festiva en A Coruña. A lo largo de los últimos días ya se han desplegado algunas de ellas, como por ejemplo en la rotonda que une el Paseo Marítimo y la calle Hospital.

Además, comienzan a anunciarse los mercados navideños, como el que se celebrará en O'Culto (Rúa Panaderas, 26) el próximo jueves 4 de diciembre, de la mano de creadores de contenido y marcas emergentes y locales.

Aterriza en A Coruña un nuevo mercadillo navideño en diciembre

Ya es oficial: A Coruña tendrá su propio Xmas Pop-Up Market, un evento diseñado para experimentar la moda más allá de las pantallas. En este espacio, creadores de contenido, marcas emergentes y el público se reunirán en un lugar único para disfrutar de la moda en directo.

El Xmas Pop-Up Market se celebrará el 4 de diciembre en O'Culto, de 11:00 a 21:00 horas, y cada creador contará con su propio stand para vender su ropa, mientras que las marcas presentarán sus productos al público asistente.

Asimismo, durante el evento habrá zona de bar y música, creando una atmósfera cálida y navideña, y al final del día, la fiesta con DJ será el broche perfecto para disfrutar, bailar y celebrar el cierre del año.

"La mañana del 4 de diciembre comenzará con una experiencia enfocada en el bienestar y el equilibrio", explica Ainhoa, organizadora del Xmas Pop-Up Market. De la mano de Elena, fundadora de Move Your Soul, se realizará una sesión de pilates exclusiva para las participantes que reserven plaza.

"Tras la clase, disfrutaremos de un brunch saludable, para recuperar energía y compartir un momento distendido entre los asistentes".

De forma paralela, el Xmas Pop-Up Market contará con un taller de skincare, impartido por Ana, partner de la marca Ringana, especializada en cosmética natural, ética y sostenible. Todo se desarrollará en un ambiente cálido y navideño, con gran visibilidad en redes sociales.

Así que, si te apasionan la moda y el autocuidado, no hagas planes para el 4 de diciembre: O'Culto acogerá el Xmas Pop-Up Market, un evento único donde creadores de contenido y el público podrán vivir la moda en directo y participar en experiencias interactivas.