Arnasa, el calzado barefoot de A Coruña: "Nuestros pies están diseñados para moverse de forma libre"

Arnasa, la nueva marca coruñesa de calzado barefoot, está a punto de irrumpir en el mercado con una propuesta que busca unir libertad de movimiento y diseño atractivo. Creada por la pareja emprendedora Miren y Jose, la marca nació tras años de experiencia usando este tipo de calzado y enfrentándose siempre al mismo problema: zapatillas geniales para los pies, pero poco estilizadas para la calle.

"Siempre nos encontrábamos con zapatillas que cuidaban la salud del pie, pero eran poco atractivas para llevarlas a diario", explica Miren Arribas recordando que "decidimos que si nadie las hacía, las íbamos a crear nosotros mismos, y así nació Arnasa".

Un inicio hace más de un año y medio

El proyecto, iniciado hace más de año y medio, busca llevar el barefoot más allá del gimnasio. "Queríamos crear unas zapatillas que no solo se sintieran increíbles, sino que además se vieran bien en el día a día", añade Miren.

Así surge la Atlantic Collection, inspirada en el océano que baña Galicia y cuyo nombre, Arnasa, significa respiración en euskera, un guiño a la calma y libertad que aporta caminar descalzo.

El calzado barefoot, aseguran, devuelve la conexión natural del pie con el suelo. A diferencia de las zapatillas convencionales, con punteras estrechas, suelas gruesas y amortiguación excesiva, las Arnasa permiten que los dedos se expandan, el pie sienta el terreno y se active su musculatura natural.

"Nuestros pies están diseñados para moverse de manera libre y natural, y nosotros queríamos que cada persona pudiera sentir eso también caminando por la ciudad", destaca Miren.

La calidad del material

La calidad de los materiales también es un sello de la marca. Las zapatillas están fabricadas en ante bovino italiano con certificación medioambiental LWG Gold, interiores en microfibra vegana de Italia y España, y suela de caucho natural portugués de solo 4 mm, manteniendo la sensibilidad al terreno. Cada par incluye una plantilla extraíble de látex suizo para facilitar la transición al barefoot y colores adicionales para combinar a gusto del usuario.

Imagen de varios de los modelos. Cedida.

La producción, realizada en Guimarães, Portugal, combina tradición artesanal y responsabilidad, con supervisión directa de cada detalle para garantizar un proceso ético y sostenible.

Su lanzamiento

Arnasa lanzará su campaña en Kickstarter este lunes 27 de octubre, ofreciendo a los primeros backers descuentos exclusivos. La campaña durará un mes y, si se alcanza el objetivo, la fabricación comenzará de inmediato, con entrega estimada tres meses después.

"Queremos que la gente entienda que se puede cuidar la salud de sus pies sin renunciar al estilo ni a la sostenibilidad", subraya Miren añadiendo que "Arnasa no es solo una zapatilla, es una forma de moverse más consciente y libre".

Miren Arribas y Jose Ramos, coruñeses de adopción y espíritu emprendedor, buscan con Arnasa demostrar que la comodidad, la salud del pie y el buen diseño pueden ir de la mano, y acercar el barefoot a un público más amplio que valore tanto la estética como la funcionalidad de sus zapatillas.