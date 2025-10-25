El total look blanco que triunfará este invierno 2025 en A Coruña: cómodo, calentito y por menos de 30 euros

El otoño es la estación favorita de muchas personas, ya que la baja de las temperaturas invita a jugar con la superposición de prendas, combinar diferentes texturas como lana, cuero o punto, y mezclan colores que van desde los cálidos hasta los neutros.

Los colores más populares del otoño incluyen tonos como el marrón, el ocre y el beige, y otros más vibrantes como el mostaza y el borgoña. También son tendencia los tonos sobrios y sofisticados como el verde oliva, el azul marino e incluso el blanco.

Total look blanco por menos de 30 euros

En realidad, el blanco es un color acromático que no tiene tonalidad y se considera la mezcla de todos los colores del espectro visible. En el arte y el diseño, se usa para crear un aspecto limpio; y psicológicamente, se asocia con la pureza, la inocencia y la paz.

El blanco es un básico atemporal en el vestuario, ideal para el verano, pero también para el invierno. Este color puede ser la base perfecta para cualquier outfit, ya que transmite un aire de refinamiento y estilo sin mucho esfuerzo.

En invierno, muchas personas optan por vestir colores más oscuros, pero nada más lejos de la realidad: el blanco es una opción perfecta para vestir en la temporada más fría del año. Y Lefties lo demuestra con un conjunto precioso, ideal para ir cómoda y abrigada sin necesidad de hacer un gran desembolso.

La marca low cost del grupo Inditex ya tiene todo preparado para la nueva temporada, con sus últimos lanzamientos que combinan estilo, confort y precios accesibles. Un ejemplo perfecto es un total look blanco compuesto por una sudadera y pantalón de punto, disponible por menos de 30 euros.

Sudadera en blanco crudo. Ref: 5114/300/959 Lefties (Web)

La sudadera es tipo oversize (corte holgado) y presenta un diseño simple, lo que permite incluir esta prenda en una infinidad de outfits. De manga larga y cuello redondo, cuenta con detalle de nervio en las mangas. Además, está confeccionada en un tejido de punto cortado.

El tejido de punto cortado resulta especialmente cómodo y agradable al tacto, algo fundamental en invierno, cuando las temperaturas no son muy altas. Además, su corte holgado permite añadir capas fácilmente, manteniendo el calor sin renunciar a la comodidad.

Pantalón blanco crudo. Ref: 5114/301/959 Lefties (Web)

Por su parte, el pantalón, de pernera ancha y con cintura elástica, garantiza la máxima comodidad. En cuanto al precio, la sudadera cuesta 12,99 euros y el pantalón 15,99 euros, por lo que el conjunto completo no supera los 30 euros, una opción ideal para lucir cómoda este invierno.

El conjunto está disponible tanto en tienda física como online, aunque las prendas se venden por separado. En la web, la firma propone combinarlo con una cazadora de manga larga y cuello camisero, con cierre frontal de botonadura, disponible por 29,99 euros.