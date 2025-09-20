Los 5 chalecos que más se van a ver en las calles de A Coruña este otoño 2025 son...

No queda nada para dar la bienvenida al otoño. Muchas amantes de la moda ya han empezado sus compras para hacer el cambio de armario, y por eso hoy te traemos las tendencias en chalecos de esta nueva temporada, esa prenda que amas u odias, pero que es un sinónimo de elegancia.

Sabiendo la buena fama de A Coruña por su buen vestir, no podíamos dejar de lado hablarte sobre las tendencias de chalecos para este otoño 2025. Aunque sabemos que no es una prenda para todos los gustos y climas, te presentamos los 5 chalecos que más se van a ver por la calle.

1. Chaleco efecto pelo

Chaleco efecto pelo de H&M: 1303277001 H&M

Con la llegada del otoño-invierno a A Coruña, el chaleco efecto pelo se postula como una de las prendas clave del armario de toda gallega. Olvídate de pasar frío y siente el calor que ofrece su tela sin renunciar al estilo, convirtiéndose en tu mayor aliado para el clima húmedo coruñés.

Esta temporada, el chaleco se reinventa en versiones oversize, con texturas suaves y colores tierra. Gracias a su versatilidad, puedes llevarlo sobre un jersey de punto grueso durante los días más fríos o combinarlo con prendas más ligeras en los momentos de sol.

2. Chaleco con bajo de globo

Chaleco bajo globo de Pull&Bear. Ref: 7801301 Pull&Bear

Los chalecos con bajo de globo -conocidos por su silueta abullonada en la parte inferior- se consolidan, un año más, como una tendencia atrevida. Su estructura voluminosa aporta un aire diferente que añade dimensión a cualquier conjunto.

Lo mejor es su capacidad para transformar looks básicos en estilismos con personalidad con los que ser objeto de todas las miradas. Llévalo con pantalones rectos o faldas midi para mantener un equilibrio en la estructura, o, si te atreves, añade más volumen con otras prendas oversize.

3. Chaleco de ante

Chaleco ante de H&M. Ref: 1277154001 H&M

Inspirado en la estética cowboy, el chaleco de ante se posiciona como una de las piezas más distintivas del otoño en A Coruña. Con su textura suave y acabados artesanales -desde flecos hasta bordados sutiles-, esta prenda le da un giro a tus outfits con una estética más de antaño.

Los tonos tierra, el marrón chocolate y los rojos oscuros son las tonalidades perfectas. Ya sea sobre una camisa oversize o un vestido fluido, el chaleco western en ante aporta una actitud bohemia, perfecta para destacar en el otoño coruñés.

4. Chaleco efecto piel

Chaleco efecto piel de Stradivarius. Ref: 5982/276/400 Stradivarius

El chaleco efecto piel es una de las apuestas más potentes de esta temporada en A Coruña. Si ya eras fan de la blazer efecto piel, esta versión sin mangas te encantará. Es la prenda perfecta para quienes quieren conseguir un estilo propio, incluso en los días lluviosos.

Este chaleco se combina con camisas blancas, jerséis de cuello alto o incluso sobre vestidos ligeros, creando contrastes interesantes y sofisticados.

5. Chaleco bordado

Chaleco bordado de Zara. Ref: 4344/621/800 Zara

En línea con la estética boho que vuelve cada otoño, el chaleco bordado se vuelve una de las piezas más llamativas para esta temporada en A Coruña. Ya sea con hilos de colores, pedrería o apliques artesanales, este tipo de chaleco aporta un aire folk y femenino precioso.

Perfecto para combinar con vestidos largos y fluidos o pantalones bombacho, el chaleco bordado se adapta a estilos creativos y personales.