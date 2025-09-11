Acaba de llegar a Zara la chaqueta más especial de entretiempo: disponible por 22,95 euros en Galicia

La temporada de jerséis y chaquetas está a punto de comenzar. El otoño llega cargado de novedades en moda: delicados volantes, accesorios de piel, colores cálidos y tejidos abrigados, y básicos imprescindibles que renuevan el armario.

La vuelta a la rutina coincide con el cambio de temporada en la mayoría de tiendas de Inditex. Zara, por ejemplo, se ha adelantado a la llegada del frío con la venta de una preciosa chaqueta de punto.

La chaqueta más especial de entretiempo

El buque insignia de Inditex ya tiene todo listo para dar la bienvenida al otoño. La firma de moda ha renovado su catálogo con nuevas prendas de abrigo de cara a la próxima temporada. Un ejemplo perfecto es la chaqueta de punto y acabados con volantes.

Con número de referencia 3433/100/401, la chaqueta de punto y acabados con volantes presenta un diseño sencillo y discreto, con delicados acabados en ondas en puños y cierre frontal en botones.

Chaqueta de punto de Zara. Ref: 3433/100/401 Zara (Web)

Se trata de un básico de armario que se adapta a todo tipo de cuerpos y combina con una infinidad de prendas: desde un pantalón vaquero hasta una falda midi. Gracias a su versatilidad, encaja perfectamente tanto en looks informales como en propuestas más chic para ocasiones especiales.

En cuanto al tallaje, Zara ofrece esta chaqueta en un amplio abanico de tallas que va desde la S hasta la XL. Si tienes alguna duda, puedes consultar la guía de tallas, que incluye medidas específicas de cada producto.

La composición de la chaqueta es otra característica destacable, ya que está fabricada en viscosa (84%) y poliamida (16%), lo que asegura un tejido suave y una gran durabilidad.

El modelo 3433/100/401 está disponible en dos colores (azul marino y a rayas) y tiene un precio de 22,95 euros, una cifra más que razonable para una prenda de calidad que promete acompañarnos durante varias temporadas.