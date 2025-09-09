¿Por qué Zara vuelve a llevar su logo a las prendas? A Coruña tiene nueva colección propia

Zara lo ha vuelto a hacer, en menos de quince días, la firma de Inditex ha sorprendido al mercado con dos colecciones con un marcado acento coruñés. La última, presentada esta semana, rinde homenaje a la primera tienda de Zara en la historia, ubicada en Rúa Juan Flórez 64-66, dirección que figura bordada en cada prenda.

Lo de llevar direcciones a las camisetas no es nuevo para el gigante textil. Ya lo habían probado en otras ocasiones, con referencias a playas o paisajes de la ciudad conocida como la "ciudad de cristal".

Aunque muchos coruñeses ya cuentan con alguna prenda de estas en su armario, la última colección creó polémica por la mención al barrio de Monte Alto. Aquella propuesta fue criticada en redes sociales por tratarse de un barrio humilde que aseguraba no sentirse representado por el universo Inditex.

La diferencia ahora es que el guiño se centra en la primera tienda de la historia de la marca. La colección está formada por tres camisetas y seis sudaderas (tres con capucha y tres sin ella) en blanco, negro y marrón. Todas las piezas comparten la misma serigrafía bordada, esta vez con una tipografía más sobria y elegante que la de la colección anterior, que era más de estilo american college.

Nueva colección de Zara con motivo de su 50 aniversario Zara

Con ello, Zara vuelve a poner su logo en sus propias prendas. Algo llamativo si se tiene en cuenta que la firma apenas ha invertido en marketing ni publicidad a lo largo de su historia, aunque en ocasiones puntuales sí ha decidido llevar su nombre a las colecciones para dejar claro de dónde proceden.

En esta ocasión buscan congratular el medio siglo de historia de la firma y agradecer a A Coruña por ser la ciudad donde empezó todo. Al igual que han hecho con los eventos en la cúpula del Monte de San Pedro o con la reforma de la primera tienda de la calle Juan Flórez.

Desde que celebraron el 50 aniversario, estas colecciones con guiños a la ciudad que vio nacer al gigante textil se han vuelto más frecuentes. No solo con referencias a A Coruña, sino también con iniciativas como la colección dedicada a la churrería Bonilla, entre otras.