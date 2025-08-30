Los pantalones anchos que más se ven en redes sociales (y que son tendencia este otoño en A Coruña)

Queda poco para dar por finalizado el verano y, aunque para la fecha oficial que da comienzo al otoño quedan unas semanas, el tiempo en A Coruña ha dado un vuelco y el calor ha desaparecido. En las tiendas se ven las prendas que serán tendencia este otoño, y son muchas las que han adquirido sus primeras compras, como estos pantalones que están siendo todo un éxito.

Las redes sociales son un gran escaparate para lucirse y para saber cuáles son las tendencias que más se hacen notar y que serán las protagonistas de las calles coruñesas. Muchas profesionales de la moda suben sus looks para ofrecer a sus seguidoras ideas e inspiraciones. Los pantalones bombacho son los más destacados, así que no tardes en hacerte con unos.

Pantalón bombacho, gran tendencia este otoño 2025

A Coruña es sinónimo de estilo, y de eso no hay ninguna duda. La ciudad herculina, conocida por su buen vestir y ser la cuna del gigante de la moda en España, Inditex, siempre ha tenido una gran conexión con las tendencias y, este otoño, los pantalones estilo boho se están dejando ver por las calles.

Pantalón abullonada de rayas de Zara. Ref: 3736/249/104 Zara

Estos pantalones amplios, con caída fluida y corte súper cómodo que se ajustan en los tobillos, están conquistando Instagram y todas las redes sociales. Pero en A Coruña, esta tendencia ya se deja ver en los escaparates y en el vestir de muchas coruñesas interesadas en ir siempre a la moda.

Tejidos vaporosos, lisos o con diferentes estampados, los pantalones boho han llegado para quedarse: son cómodos, pero con presencia, además de disponer de una versatilidad y un carácter especial.

Son fáciles de combinar: blusas, tops, chalecos, camisetas con algún toque distinto... Varias posibilidades que dependerán del estilo de cada una. Respecto a los zapatos ocurre lo mismo. Puedes usarlo con un zapato de tacón kitten para conseguir mayor elegancia, con botas planas si quieres ir más retro o incluso unas zapatillas para un outfit más casual.

Pantalón bombacho con lazos de Zara. Ref: 8808/824/800 Zara

Así que ya lo sabes, olvídate de encasillar los pantalones boho en looks puramente hippies, porque esta temporada, el estilo bohemio se reinventa con una propuesta mucho más sofisticada que dará mucho que hablar.

Las marcas vuelven a poner el foco en conseguir una silueta relajada, apostando por diseños que, además de ser cómodos, favorecen a gran parte de las mujeres. Con cintura elástica, pernera fluida y tejidos ligeros, se adaptan con naturalidad a todo tipo de cuerpos.

Lo mejor es que combinan con todo y no entiende de generaciones: da igual si tienes 20 o 60 años, este pantalón estiliza, aporta un toque chic y se cuela directo en los básicos imprescindibles de tu armario.