Mango vende el vestido más elegante y sofisticado del verano en Galicia: disponible por solo 13,99 euros

Vestirse bien puede tener un impacto positivo en el estado de ánimo. La ropa que elegimos no solo afecta la forma en que nos vemos, sino también cómo nos sentimos.

Tiendas como Mango cuentan con un amplio catálogo de prendas que abarca todos los estilos: desde unos clásicos tejanos de corte recto hasta elegantes vestidos para un evento especial.

Sencillo pero elegante

En la recta final de las rebajas, la marca de moda femenina ofrece prendas con descuentos atractivos, perfectas para renovar el armario sin gastar de más.

Es el caso de este vestido midi con detalle drapeado. Cuesta 13,99 euros y está disponible en varios colores (negro, verde y granate). El modelo 77000368 presenta un diseño sencillo pero elegante, muy favorecedor para las noches de verano.

Fabricado 100% en algodón, este vestido de Mango destaca por su diseño cómodo y versátil. Presenta un cuello redondo, carece de manga y luce delicados detalles drapeados que estilizan y favorecen la silueta.

Su corte sencillo lo convierte en una prenda ideal tanto para el día a día como para ocasiones más especiales, dependiendo de cómo se combinen los accesorios.

Vestido midi de Mango. Ref: 77000368 Mango (Web)

Además, la elección del algodón 100% como material principal garantiza transpirabilidad y ligereza. Este tejido es ideal para climas cálidos, ya que permite mantener la frescura sin necesidad de recurrir a materiales sintéticos.

Este modelo se adapta a distintos tipos de cuerpo gracias a su amplia gama de tallas, que van desde la XXS hasta la 4XL. No obstante, más de un modelo ya no se encuentra disponible.

El precio original era de 19,99 euros, pero actualmente se ofrece a un precio promocional de 13,99 euros, lo que representa un descuento del 30%. Sin duda, un precio inmejorable por un vestido atemporal y muy versátil.

No lo pienses demasiado: quedan pocas tallas y se agotan rápido.