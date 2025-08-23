Los zapatos perfectos para disfrutar de una noche de fiesta en A Coruña: son muy cómodos

Los zapatos perfectos para disfrutar de una noche de fiesta en A Coruña

En verano, las salidas nocturnas son muy habituales. Las temperaturas cálidas y las largas horas de luz fomentan las actividades al aire libre, y las verbenas son la excusa perfecta para disfrutar de una noche con amigos.

A la hora de elegir un look de fiesta, la comodidad es clave para disfrutar sin preocupaciones. Es posible ir elegante y cómoda a la vez, optando por tejidos suaves como el algodón o el lino, y zapatos que no resulten incómodos durante la noche.

El zapato definitivo para una noche de fiesta

Los zapatos son un elemento fundamental que puede transformar por completo un atuendo. No solo marcan la diferencia, sino que aportan un toque personal inconfundible.

Para una noche de fiesta en pleno mes de agosto, no hay nada mejor que un calzado abierto con un ligero tacón cómodo. Eso sí, opta por modelos con tacón grueso para bailar toda la noche.

¿Tienes pensado asistir a una fiesta nocturna este fin de semana? Las sandalias con tacón bajo siempre están de moda y son una opción infalible para lucir un look elegante pero cómodo. Es una apuesta segura, que permite todo tipo de outfits: desde un vestido hasta unos jeans.

Las temperaturas aún permiten lucir este tipo de calzado, disponible en una amplia variedad de colores, estampados y diseños. Es una opción versátil que se adapta fácilmente a diferentes estilos y ocasiones.

Sandalia kitten tachas serraje. Ref: 1346/610/517 Zara (Web)

Zara, por ejemplo, ofrece una sandalia en serraje con tiras adornadas con tachas metálicas y cierre mediante pulsera al tobillo con hebilla. El tacón kitten aporta un toque extra de elegancia, aunque no siempre es la opción más cómoda.

Sandalia tiras tacón. Ref: 87046710 Mango (Web)

Para quienes prefieran un tacón más llevadero, Mango cuenta con un modelo ideal: un diseño de tiras con punta cuadrada y cierre de hebilla. Su tacón de 4,5 cm lo convierte en una opción cómoda que permite disfrutar de la noche hasta altas horas de la madrugada.

Otras opciones

La comodidad siempre debe estar por delante de todo. Y si no te sientes identificada con este tipo de calzado, siempre puedes optar por alternativa igual de estilosas, como unas bailarinas o, directamente, unas bambas blancas.

Ambas opciones permiten disfrutar de una noche de risas y diversión con amigos, sin más preocupación que la de pasarlo bien.

Y tú, ¿qué zapatos consideras perfectos para salir de fiesta?