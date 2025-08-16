¿Qué son los zapatos derbies? La inesperada tendencia en A Coruña este otoño 2025

Los zapatos derbies estarán por las calles de A Coruña este otoño de 2025. Por todos es sabido que la ciudad herculina es uno de los lugares en los que mejor se viste, y no es para menos teniendo en cuenta la importancia que la moda tiene en ella.

Una de las tendencias que pisa fuerte la próxima temporada son los zapatos derbies, que dejarán totalmente de lado a los mocasines. El ballet siempre ha tenido gran influencia en la moda. Ya lo fue con las bailarinas en 2010, así como con los bodies o tutús, y ahora lo hace con estos zapatos.

La tendencia en calzado para regresar a la rutina

Este otoño, las calles de A Coruña se visten con una nueva tendencia súper elegante y sofisticada: los zapatos Derby. Este calzado regresa con fuerza como los grandes protagonistas de los outfits otoñales, dejando a un lado los mocasines a los que estamos tan acostumbradas.

De aire masculino y con un sello clásico, A Coruña lucirá pura elegancia en sus calles durante la próxima temporada. Seguro que ya los has visto en más de un escaparate, porque lo cierto es que se empiezan a notar en las tiendas como un adelanto de lo que está por venir.

Zapatos Derby con suela gruesa de H&M. Ref_ 1186151001 H&M

No cabe ninguna duda de que este modelo de zapatos está inspirado en el mundo de la danza, lo que explica su diseño tan sofisticado, pero que mantiene la comodidad necesaria para pasear o llevarlos durante varias horas en eventos destacados.

Son perfectos para cualquier tipo de look. Si prefieres crear un outfit informal, este calzado le aportará a tu conjunto la elegancia que necesitas para sentirte al 100%. Al contrario, si quieres vestir con un traje más delicado y conseguir un punto diferente, los zapatos Derby serán tus aliados.

Con o sin cordones, de punta redondeada, cuadrada o incluso triangular, este modelo se reinventa esta temporada en múltiples versiones: con suela plana o con una ligera plataforma, en acabados de charol, ante o piel lisa, y en una amplia paleta de colores que va desde los clásicos tonos neutros hasta combinaciones bicolor.

Lo mejor de todo es que es una tendencia que se espera ver tanto en hombres como en mujeres.

Zapato Derby de hombre de Zara. Ref: 2401/520/700 Zara

Además, pueden presentarse adornados con accesorios metálicos o mantenerse sobrios, dejando que su diseño sea lo más. Tú decides cómo vestirlos y por cuál decantarte. Ten en cuenta que las opciones son muy variadas, por lo que seguro que alguna se adapta a tus gustos personales.

En definitiva, son ese detalle que eleva cualquier conjunto sin robarle protagonismo al resto del look. Un modelo Derby bien escogido se convierte en tu pieza clave del armario: aporta elegancia y comodidad, todo en uno. Si hay un calzado que define esta temporada en A Coruña, es, sin duda, el zapato Derby.