Ni pantalón ni falda: este es el look perfecto para una verbena en Galicia este verano 2025

En Galicia, la agenda de verano está repleta de planes de ocio, desde excursiones a la playa hasta descubrir lugares históricos. Con el mes de julio recién estrenado, las verbenas nocturnas empiezan también a proliferar en muchos rincones de la región.

A la hora de vestir para una verbena en Galicia este verano 2025, la comodidad es un factor importante. En este sentido, la elección de tejidos transpirables y prendas con cortes que permitan la movilidad son fundamentales para evitar la incomodidad.

El look definitivo para una verbena en Galicia

Imagen de archivo de una verbena Shutterstock

Vestir con prendas que te hagan sentir guapa es una excelente forma de potenciar la autoestima y confianza. Las tendencias van y vienen; por esta razón, se trata de elegir ropa que te haga sentir cómoda y acorde a tu estilo personal.

Un pantalón de lino es una excelente opción para los días más calurosos, pero si hablamos de elegir un look para tu verbena favorita, un vestido fresquito podría ser una excelente alternativa.

Las prendas ligeras, holgadas y de colores claros permiten la circulación del aire. Pero no es el único aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de elegir look: opta por materiales como algodón, lino o seda, y evita las telas sintéticas que no transpiran.

Los vestidos son, sin duda, una opción versátil y elegante para estos eventos, tanto en modelos largos y vaporosos como en opciones más cortas y fresquitas.

Durante las rebajas de verano, es el momento ideal para renovar el armario y darse un capricho. Zara, Mango, Stradivarius y Sfera, entre otras tiendas, han dado ya el pistoletazo de salida al período de descuentos, con importantes rebajas para vestir a la última sin gastar mucho.

Aquí un ejemplo perfecto:

Vestido holgado. Ref: 6362/707/010 Stradivarius

Si este mes de julio tienes pensado asistir a una verbena y no tienes ni idea de qué ponerte, prueba con un vestido suelto y de colores vivos. Si es por la noche y te gusta destacar, será ideal para darlo todo con El Combo Dominicano, París de Noia o Panorama.

Pero el verano gallego no es siempre como nos gustaría. Por eso, no olvides llevar una chaqueta, sobre todo si tienes pensado pasar toda la noche al aire libre.

Un cárdigan ligero, una cazadora vaquera o incluso un jersey de punto (si las temperaturas mínimas son bajas) te mantendrán calentita, al tiempo que añadirán un toque de estilo a tu outfit.

Chaqueta vaquera. Ref: 8197/079/400 Zara (Web)

Zapatos y accesorios para lucir divina

En el caso de que vayas a pasar muchas horas de pie o bailando, opta por unas sandalias planas, frescas y cómodas. Para evitar incomodidades, busca modelos con tiras ajustables y buena sujeción.

Por otro lado, las alpargatas (en este caso, planas) son muy veraniegas y tradicionales. Son ideales para un look informal, pero con estilo; mientras que las zapatillas tipo Converse o Vans son cómodas para caminar y bailar, y lo mejor: combinan con todo.

Alpargatas. Ref: 001060107800017 Toni Pons

En cuanto al apartado de accesorios, pendientes XL, joyas y accesorios para el pelo son bienvenidos. Durante el verano, los accesorios tienen el poder de elevar cualquier conjunto básico y darle un aire totalmente renovado.