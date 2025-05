Armario cápsula para el verano 2025: el traje de baño ideal para triunfar en las playas de A Coruña

El verano está a la vuelta de la esquina y son muchas las que ya empiezan a hacer sus primeras compras para renovar sus trajes de baño. Ante esto, siempre surgen las mismas dudas; bikini o bañador, braga alta o baja, con o sin escote... También, siempre hay cierta indecisión sobre los colores, los estampados o los tejidos. En este sentido, hay un traje de baño que siempre te va a solucionar cualquier imprevisto, sobre todo para esos días en los que no te sientas bien contigo, pero no quieres privarte de ir a la playa. No podría ser el otro que el bañador. La cuestión es, ¿en qué color? ¿liso o estampado? Te lo contamos.

Un bañador minimalista, sin mucha fantasía ni adornos que llamen la atención es el básico que no puede faltar en tu armario para este verano en A Coruña. Incluso, hasta podrías transformarlo en body y crear outfits súper veraniegos para tu día a día. Algunas tiendas ya han sacado sus primeros productos, y algunos de ellos son todo un must que estilizan todos los tipos de cuerpo.

El bañador que necesitas en tu armario cápsula

Una vez que llega el verano y el calor nos atrapa, no hay traje de baño más favorecedor, versátil y en tendencia que el bañador. Atrás se ha quedado ese pensamiento de que el bañador tan solo es una prenda de baño al uso. Ahora es una auténtica declaración de estilo que, además de ser perfecto para la playa, es ideal para crear outfits veraniegos de lo más cómodos y estilosos. Respecto al color, hay una tonalidad que está en tendencia este 2025 y que sienta genial a la mayor parte de pieles, sobre todo una vez que han cogido algo de tono: el color rojo.

Si quieres optar por un bañador que sea tu salvación para cualquier momento, es preferible optar por bañadores lisos y no con estampados. En caso de que no quieras lucir un bañador demasiado básico, existe la posibilidad de comprar opciones que añadan algún extra para conseguir ir diferentes; una flor (muy en tendencia) o volantes (maravillosos para dar un toque de estilo), entre otros.

Bañador rojo con volantes de Zara. Ref: 2856/059/600 Zara

Los volantes, en perfecta sintonía con las tendencias actuales, aportan dinamismo y movimiento, mientras que el color rojo es súper llamativo y te aporta luminosidad al rostro. Ya sea en la playa, en la piscina o incluso como parte de un look para el día a día acompañado de una falda con vuelo o un pantalón palazzo, este bañador se convierte en un comodín imprescindible. Además, al ser de una sola pieza, permite una mayor sujeción y evita los típicos accidentes del bikini.

Este tipo de bañador destaca por su comodidad y funcionalidad. Si no quieres un bañador con un escote pronunciado, pero tampoco renunciar a los volantes, hay otros modelos que son perfectos para ti. Solo se trata de escoger el bañador con el que más cómoda te sientas. Así, este traje de baño se presenta como la prenda ideal para sentirse seguras sin renunciar al estilo.

En definitiva, este verano no necesitas llenar tu maleta con mil opciones. Con un solo bañador bien elegido, como este rojo con volantes, puedes crear múltiples outfits con estilo y elegancia.