Las peluqueras de A Coruña lo confirman: los peinados de novia e invitada que triunfarán este 2025 en las bodas

Aunque cada vez más parejas se dan el 'sí, quiero' en invierno y primavera, la temporada alta de bodas en A Coruña suele ser de mayo a septiembre. Los meses de verano son especialmente populares por el buen clima, lo que resulta esencial para que celebraciones al aire libre se puedan desarrollar sin ningún tipo de percances.

En una boda, cada detalle es importante, tanto si eres invitada como la propia novia. En este día tan especial, el pelo juega un papel fundamental y se le dedica tanto tiempo como a la elección del vestido. El peinado debe resaltar el estilo personal de cada persona, al tiempo que complementa el tipo de vestido y el maquillaje.

Peinados de novia e invitada para este 2025

Cabello suelto con ondas Shutterstock

Si este verano tienes una boda y no tienes ni idea de por dónde empezar, en Quincemil hemos consultado varias peluquerías de la ciudad para conocer las tendencias de peinado para este 2025. Ya te adelantamos que novias e invitadas buscan estos próximos meses una estética más auténtica, más natural y menos artificiosa.

La directora del centro Mamen y Mery, Laura Torrente, apunta que este 2025 las tendencias son muy versátiles. "Las novias están en ese punto de «voy a mi boda peinada como me dé la real gana»", asegura. No obstante, Torrente reconoce que las melenas sueltas con ondas y los recogidos sencillos efecto clean look son los peinados triunfadores.

"Antes se llevaban mucho los recogidos románticos o peinados mucho más deshechos, pero este año las novias están apostando el típico recogido de bailarina", señala. En definitiva, las novias buscan ir cómodas y con la cara despejada para potenciar la belleza natural. "Nos adaptamos 100% a su rutina diaria para que no pierdan su esencia y no se sientan disfrazadas".

Laura Torrente apunta que la temporada alta de bodas está a la vuelta de la esquina, no obstante, su centro Mamen y Mary, situado en el número 9 de la calle Juana de Vega, trabaja novias de enero a diciembre. "Hicimos una novia el 31 de diciembre y en enero ya estábamos con las pruebas de peinado para las novias de marzo", recuerda.

Una estilista profesional haciendo un peinado de boda Shutterstock

Por su parte, Martina Pardo, de Me by Martina (calle Wenceslao Fernández Flórez, 2), viene a confirmar esta tendencia: las novias de 2025 desprenden "frescura" y "naturalidad". "Siempre optamos por cabellos sanos y brillantes, con melenas sueltas y vaporosas o con ligeras ondas. No obstante, en caso de recogidos, moños pequeños y limpios, nada súper elaborado".

Esta tendencia aplica a novias, pero también invitadas. "Los recogidos con trenzas, bucles y ondas marcadas ya no se llevan", asegura. "Hace unos años se veían muchas tiaras y abalorios de cristal, pero cada vez menos. Quizás el vestido llama más la atención, pero en líneas generales los peinados son más discretos, con alguna horquilla o peineta de plata envejecida. Lo mismo ocurre con las invitadas".

"Siempre que tenemos una novia hacemos pruebas y vemos cómo es su estilo. Si es una novia que nunca se recoge el pelo, ese día no se lo vamos a recoger. Trabajamos en función del estilo de cada clienta, pero teniendo en cuenta las tendencias del momento, aunque no de forma muy marcada, sino siguiendo una línea más atemporal", concluye la directora de Me by Martina.