¿Por qué se ha teñido de azul y blanco la tienda de Zara de la calle Compostela de A Coruña?

"What's your fashion capital?", "Sun is hot but fashion is hotter", "I always end up at Zara" o "Fashi-on, Fashi-off" son algunos de los mensajes de las prendas y complementos de la nueva colección cápsula que está desde este lunes 3 de marzo a la venta en la tienda insignia de Zara de la calle Compostela de A Coruña.

Se trata de una colaboración entre el gigante textil Inditex fundado por Amancio Ortega y la popular cuenta de redes sociales Style not Com que ha teñido de azul y blanco parte de la tienda coruñesa, lo que ha suscitado la curiosidad de muchos clientes esta mañana.

Un perfil creado por Beka Gvishiani que introdujo un nuevo formato en la moda consistente en textos en letras blancas sobre fondo azul con mensaje cortos y directos relacionados con la industria de la moda.

Colección de Zara. Quincemil

La cuenta ha ganado gran popularidad porque ha cambiado la forma de comunicarse en la industria de la moda y trata los cambios que se producen desde otra perspectiva fresca y original a través de estos mensajes breves.

Tanto es así que es un recurso al que recurren y están pendientes los profesionales del sector, desde diseñadores hasta marcas muy destacadas.

Asimismo, esta colección estará disponible en la ciudad herculina durante 10 días en un principio y de esta manera A Coruña coge el testigo con este lanzamiento de las cuatro grandes capitales de la moda que también han vendido estas prendas físicamente en tiendas insignia: Nueva York, Londres, Milán y París.

Se pueden comprar desde sudaderas o camisetas hasta gorras, totebag e incluso artículos de papelería, todos ellos con interesantes mensajes que invitan a la reflexión y son toda una declaración de intenciones y certezas relacionadas con la moda.