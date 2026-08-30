A Coruña tendrá un software para controlar las colonias de gatos de la ciudad

El Ayuntamiento de A Coruña contratará un programa informático específico para gestionar las colonias felinas de la ciudad, una herramienta con la que pretende mejorar el control de las poblaciones de gatos comunitarios y garantizar su bienestar.

El contrato cuenta con un presupuesto de 25.000 euros y tendrá una duración de tres años. El software permitirá centralizar la información de las colonias y realizar un seguimiento de los animales, además de facilitar la gestión de las actuaciones municipales.

La contratación responde a las obligaciones establecidas por la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que atribuye a los ayuntamientos la gestión de las colonias felinas y la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno) para controlar su población.

Un mapa para localizar las colonias

Entre las principales funciones de la nueva plataforma estará un mapa interactivo con la geolocalización de las colonias, que permitirá consultar su situación y acceder a la información asociada a cada una. El programa también permitirá clasificar las colonias y mantener actualizada la ficha de cada gato, incluyendo datos obtenidos a través de los microchips. De esta forma, se podrá conocer el número de ejemplares y aspectos como su estado de salud, vacunación o esterilización.

Uno de los ejes fundamentales será precisamente el seguimiento del protocolo CER, con el registro de las capturas, esterilizaciones y posteriores retornos de los animales.

La plataforma incorporará además un apartado destinado a las personas y entidades que colaboran en el cuidado de las colonias.

El sistema distinguirá entre asociaciones, personal veterinario y personas alimentadoras, e indicará en este último caso si han recibido formación y si cuentan con autorización municipal.

También permitirá comunicar incidencias

Otra de las funciones previstas será la gestión de quejas e incidencias relacionadas con las colonias. Las asociaciones y personas cuidadoras podrán comunicar a los equipos municipales problemas vinculados con la limpieza, la salud de los animales o posibles conflictos vecinales.