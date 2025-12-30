La dueña de Totó, el perro que corrió la Can Silvestre de A Coruña con 20 años: "Lo recuerdas siempre"

La Can Silvestre ha conseguido situarse como una de las citas deportivas más populares en A Coruña. Si los coruñeses ya disfrutaban despidiendo el año corriendo la San Silvestre, ahora muchos se animan a hacerlo acompañados de sus mascotas. Esto es posible gracias a una prueba dentro de la carrera que permite a los corredores realizarla junto a sus fieles compañeros caninos.

En la edición pasada, la del 2024, Totó fue el perro más longevo en participar junto a su dueña Adriana Modia, con nada menos que 20 años a sus espaldas. Su historia es una de esas que aprietan el corazón. Hoy tiene 21 años, y antes de llegar a manos de su actual dueña, pasó por otras tres. "Lo trajo mi padrastro a casa porque había pasado por varios miembros de su familia", explica la joven. Desde entonces, los dos han creado un fuerte vínculo emocional: "Soy su compañera más cercana".

Cuenta Adriana que la edición del año pasado fue la primera vez que Totó participaba en una carrera popular: "Intentamos hacer alguna otra carrera, pero por problemas de documentación no pudimos participar. Además, hasta hace tres años yo no estaba metida en el mundo del atletismo". La joven dejó de fumar y cambió sus hábitos de vida, y por supuesto, en un paso tan grande tenía que estar su compañero perruno para apoyarla.

Can Silvestre 2025

Este año, Totó no participará en la carrera ya que, debido a su avanzada edad, se encuentra débil y cansado: "He intentado que participara, pero lamentablemente no va a poder ser porque veo que su energía está aminorando". Aun así, sí que estará presente, porque Adriana y su familia correrán la carrera: "Si se encuentra bien y la organización nos lo permite, haremos que Totó también cruce la meta de forma simbólica. No como participante, sino para que celebre con nosotros".

Adriana guarda con cariño todos los buenos momentos vividos con él cuando se encontraba lleno de energía. "Siempre fue un perro muy activo al que le encantaba pasear y correr", recuerda.

Totó con su familia en la Can Silvestre 2024 Cedida

El año pasado, el perro participó en la carrera montado en un carrito, donde llevaba el dorsal: "Lo íbamos empujando, mi padre, mi padrino, mi prima y yo hasta que llegamos a la meta". Algo que para ellos también fue un reto, y no por tener que correr llevándolo a él: "Teníamos que conseguir que aguantase dentro a pesar del sol y que estuviese cómodo porque ya no escuchaba".

Por último, la coruñesa no duda en animar a otros perritos a que participen en la Can Silvestre junto a sus acompañantes: "Compartir este deporte con ellos les beneficia y es un momento que compartís y que vais a recordar toda la vida. Ellos están ahí siempre para nosotros y es muy bonito que puedan vivir esta experiencia".