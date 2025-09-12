Melania Cruz, portada del calendario de Gatocan 2026 en A Coruña

El calendario solidario de la Asociación Protectora de Animales Gatocan cuenta este 2026 con la participación de la actriz Melania Cruz, protagonista de la portada junto a sus perras. La intérprete ha cedido su imagen de forma altruista para este proyecto en beneficio de los animales del refugio de la entidad coruñesa.

Esta iniciativa es fundamental para que la protectora, que en abril cumplió 19 años, pueda continuar con su intensa actividad de protección animal tanto en el Refugio, donde acoge a casi 250 animales entre perros y gatos, como en las labores de concienciación y lucha contra el maltrato.

El calendario contiene imágenes de perros y gatos en adopción y llega cada año a miles de hogares. Las personas interesadas en adquirirlo podrán hacerlo en El Corte Inglés de Ramón y Cajal desde el 15 de septiembre y en varias clínicas veterinarias y establecimientos colaboradores coruñeses y del área metropolitana, que pueden consultarse en este enlace.

Gatocan ha agradecido la solidaridad de las personas que colaboran con la iniciativa. Declarada de utilidad pública en el 2010, la entidad nació oficialmente el 18 de abril de 2006 y desde entonces ha conseguido que unos 3.000 animales encuentren una familia.