Pacma organiza un paseo con perros este sábado en A Coruña para fomentar la adopción

A Coruña se sumará este sábado al paseo organizado por PACMA para fomentar la adopción de animales. Se trata de una inicativa que nace en la organización central y a la que se han sumado este año seis provincias. En la ciudad herculina se iniciará a las 16:30 horas un recorrido por el Paseo Marítimo.

El paseo comenzará en el Playa Club y terminará junto a la Fuente de los Surfistas, indica Manuela García, coordinadora provincial de PACMA en A Coruña. Al paseo están invitadas todas las personas que quieran asistir junto a sus mascotas y además participará la protectora O Legado de Max, de Carballo, con alrededor de 10 perros que se encuentran ahora mismo en adopción.

La idea es "fomentar la adopción y concienciar sobre el abandono y la no compra de animales", un mensaje importante en cualquier época del año pero que adquiere relevancia en fechas navideñas, para recordar que los animales no son un juguete y no se les debe dar como regalo.

Cartel de la actividad

Cuando termine el paseo se leerá un manifiesto en el que se explicará la importancia de la adopción, ya que hay muchos animales que se encuentran en las protectoras esperando formar parte de una familia. De hecho, desde la organización espera que algunos de los perros que participarán en la marcha puedan encontrar allí mismo esa nueva familia.