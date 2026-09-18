Dónde comer en Boiro (A Coruña) según la influencer Oliva Sin Hache

Más de un millón y medio de seguidores entre Instagram y TikTok avalan la capacidad de Olivia Sin Hache (Boiro, 1968) de hacer reír (y sonreír) con sus vídeos. La influencer se ha convertido en una referente en redes sociales gracias a su humor sobre las cosas cotidianas y a su naturalidad.

El vínculo de esta creadora de contenido con las redes sociales comenzó en la pandemia. La boirense se abrió un perfil de TikTok y, poco después, creó uno en Instagram para compartir sus vídeos frescos. Todo ello con gran esfuerzo, pues no tenía conocimientos previos: "Me considero una analfabeta tecnológica, me cuesta muchísimo".

Paso a paso, gracias a su capacidad para aprender y al esfuerzo por mejorar, ha logrado asentarse con una comunidad amplia que adora sus bromas y su ironía. "Soy un poco atípica porque en redes no cuento mi día a día", añade Oliva Sin Hache, que ha encontrado en el "humor de andar por casa" su mejor aliado.

La influencer que ha logrado que sus seguidores se sientan reflejados en sus anécdotas cuenta hoy cuáles son sus lugares favoritos para disfrutar de un desayuno, una comida, una merienda o una cena cuando deja a un lado la rutina y sale de casa para llenar el estómago en su Boiro natal.

Dónde desayunar

Uno de los bowls de La Atlántica Café-Bar de Boiro. @laatlanticacafebar

La cafetería Atlántica es el lugar ideal de Oliva Sin Hache para ir a desayunar. Sus ricas tostas y los bowls son algunas de las recomendaciones de la influencer, que señala que todo en la carta merece la pena para empezar el día con energía.

Dónde comer

Uno de los platos del Restaurante Moanín de Boiro. restaurantemoanin.com

"Se come muy muy bien, es al sitio al que voy cuando me apetece algo que no como en mi casa", explica la influencer sobre el Restaurante Moanín, un referente en Boiro que dispone de carta y menú del día. Oliva Sin Hache destaca cualquiera de sus platos "elaborados", tanto los salados como los postres.

A unos 60 kilómetros de Boiro, en concreto en Santiago de Compostela, se encuentra A Horta d'Obradoiro, conocido por la calidad de sus platos y su bonita terraza en pleno corazón de la capital gallega. Esta es la elección de la creadora de contenido cuando visita la ciudad compostelana.

Dónde merendar

Tortitas de La Atlántica Café-Bar. @laatlanticacafebar

Oliva Sin Hache repite la opción del desayuno para recargar fuerzas por la tarde. "Tiene muchísima variedad, la carta es una pasada", explica la creadora de contenido sobre La Atlántica, que dispone de una amplia variedad de opciones saladas y dulces: desde tortitas y crepes hasta bowls de avena, tostadas y bagels.

Dónde cenar

La Cafetería Barbantia de Boiro es perfecta para disfrutar de cualquier momento del día. @cafeteria_barbantia

"La Cafetería Barbantia es para todo: puedes tomar un café o unas cañas, puedes comer o cenar, puedes ir a picotear...", explica Oliva Sin Hache sobre este establecimiento perfecto para ir con amigos. La influencer termina de esta forma su día, ya que confiesa que "es muy raro" que salga a tomar una copa.