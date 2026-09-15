El único restaurante de Galicia nominado a mejor apertura de 2025 en España: producto local de calidad

Galicia competirá en los TheFork Awards con un restaurante nominado a mejor apertura de 2025. El establecimiento, ubicado en pleno corazón de la comunidad gallega, apuesta por una cocina de producto en constante evolución en la que la creatividad juega un papel fundamental.

El local es D'Obra, ubicado en Melide. Con una bonita terraza, el establecimiento se presenta como "una experiencia gastronómica en el Camino de Santiago" que surge de la mano del melidense Andrés Torreiro, que tras formarse en restaurantes como Na.Do o Culler de Pau regresó a casa para abrir su propio negocio.

Áxel Smyth y Lucía Freitas recomendaron el proyecto de Torreiro, que ya había sido nominado a Cocinero Gallego 2026 en el Fórum Gastronómico de Galicia, a los galardones de TheFork.

"Para nosotros es una alegría enorme ver como, desde Melide, nuestro proyecto va llegando cada vez a más gente. Ahora se abre la votación, y si os apetece apoyarnos, nos haría mucha ilusión recibir vuestro voto", compartió hace unas horas el restaurante en su perfil de Instagram.

D’Obra apuesta por una cocina de producto, creativa y en constante evolución. Los platos del local nacen del respeto por la materia prima y por la tradición gallega, reinterpretadas desde una mirada contemporánea que busca sorprender al comensal sin perder la esencia de la cocina de proximidad.

El equipo joven que gestiona D'Obra lo ha convertido en un proyecto con personalidad propia, donde la cocina, el producto y el cuidado por cada detalle de la experiencia tienen el mismo protagonismo. "Una propuesta que refleja la nueva generación de la gastronomía gallega y que busca seguir creciendo desde Melide, apostando por una cocina honesta, dinámica y con identidad", recoge TheFork.

Los comensales pueden elegir tanto los platos de su carta como los menús degustación: O Camiño, de 38 euros, incluye un entrante, cuatro platos y un postre; mientras que Travesía (55 euros) ofrece dos entrantes, cuatro platos, un pre-postre y un postre. Varias formas de acercarse al sabor que conquista Melide desde hace un año.

Los otros nominados

Todos los espacios han sido seleccionados por un jurado de 56 chefs reconocidos con estrella Michelin, entre los que figuran Ángel León (Aponiente), los hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres), Paco Morales (Noor), Martín Berasategui (Martín Berasategui), Elena Arzak (Arzak), Nacho Manzano (Casa Marcial), Ramón Freixa (Atelier), Carito Lourenço (Fierro), Begoña Rodrigo (La Salita) o Lucía Freitas (A Tafona), entre otros.

Esta quinta edición cuenta como novedad con la entrada en el ranking de Extremadura y Asturias, con un establecimiento nominado en cada una de ellas. Un total de 27 ciudades de 20 provincias integran la selección, lo que confirma la riqueza gastronómica que existe en la actualidad en España, tanto en las grandes capitales como en los pequeños municipios.

Cataluña es la región más representada con nueve espacios: Melós, Casa Fiero, Direkte, Franca y Macambo (todos en la ciudad de Barcelona); Can Gelada (Riudellots de la Creu, Girona); La Cort del Mos (Palamós, Girona), Unça (Banyoles, Girona); y Fonda Cal Ros (Girona).

La Comunidad Valenciana tiene seis restaurantes nominados: Amas (Calpe, Alicante), Bar Bèra, Casa Pescadores y La Oficina (los tres en Valencia capital), Plegat (Alicante) y Talaia (Altea, Alicante).

La Comunidad de Madrid cuenta con cinco nominados, como son Tetsu, Caja de Cerillas, Manifiesto 13, Flor y Pipilacha; mientras que el País Vasco tiene cuatro restaurantes: Etxemaite (Donostia, Guipúzcoa), Muina (Zumaia, Guipúzcoa), Euskalduna by Etxanobe y Mokadu (ambos en Bilbao, Vizcaya).

En Andalucía están nominados tres espacios como Clomada (Málaga), Martie (Jerez de la Frontera, Cádiz) y Milonga (Córdoba), al igual que Murcia, con Pepe Juan Barra, Barra Pomelo y La Macetúa, mientras que de Baleares figuran Ritma (Fornalutx, Mallorca) y Pueblo (Sóller, Mallorca) y en Cantabria están La Bena Bar de Vinos y Seña Wine Bar, ambos en Santander.

Castilla y León cuenta con dos aperturas como la de La Barra de Gonzalo (Salamanca) y Arrope (Rueda, Valladolid), mientras que en Asturias figura Native (Lastres); por Canarias estará Lava (Puerto de la Cruz, Tenerife); en Extremadura, Dromo (Badajoz); en Galicia, D'Obra (Melide, A Coruña); y en La Rioja estará San Nicolás (Logroño).

Los usuarios de la plataforma ya pueden votar sus aperturas favoritas entre los seleccionados por el jurado hasta el próximo domingo 11 de octubre.

El más votado recibirá el galardón People's Choice Award como mejor apertura de 2025, tomando el relevo a The Library (Madrid) que se hizo con el premio el pasado año, y un total de nueve restaurantes serán reconocidos como finalistas. La ceremonia será el 16 de noviembre en el Gran Teatro Caixabank de Madrid.