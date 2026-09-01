Abre en Santiago Outra Fariña: así es la cafetería sin gluten y bar de copas que sustituye al Simpar

Santiago de Compostela tiene desde el pasado viernes un paraíso sin gluten. Outra Fariña abrió con su rico pan de la mano de Felipe Cesdiz, que ha aprovechado la ubicación y las posibilidades del establecimiento para convertirlo por la mañana en una cafetería y transformarlo durante tarde-noche en un bar de copas.

Outra Fariña da respuesta a la demanda de disponer de "un pan sin gluten rico en Galicia". "El que más me gusta es el que hacemos nosotros, pero hay pocos sitios que hagan un buen pan sin gluten. Estuve un año probando en casa diferentes recetas hasta que me salió una que me recordaba al pan gallego que hacían mis abuelos", explica Felipe Cesdiz.

El local del Simpar fue un regalo que apareció en el momento perfecto. Axel Smyth y Claudia Merchán decían adiós a su proyecto el pasado 19 de julio tras tres años de actividad y una Estrella Michelin conseguida en 2024: "Han sido años de cocina lenta y corazón acelerado. Una aventura que comenzó como una idea y que nos ha llevado mucho más lejos de lo que jamás imaginamos".

Un proyecto que terminaba para que otro abriese sus puertas menos de dos meses después. Y es que el establecimiento tenía todo lo que el responsable de Outra Fariña buscaba: desde una cocina equipada hasta los sistemas de seguridad precisos para poder desarrollar la actividad y una ubicación inmejorable (está en el número 47 de la rúa do Vilar).

Pan de Outra Fariña. @outra.farina

Outra Fariña busca convertirse en el local de referencia para las personas que no toman gluten, con varias tostas ya disponibles para empezar bien la mañana y la previsión de incorporar próximamente bocadillos, tarta de Santiago con crema de almendras y rollos de canela.

Todo ello acompañado por el café de especialidad de Siboney. "El excedente de pan lo vendemos para llevar", añade el responsable del establecimiento, que añade que en estos primeros días de actividad la producción se terminaba rápidamente debido a la alta demanda.

Se transforma en bar de copas

"Para aprovechar la ubicación del local y el ambiente también es bar de copas. De miércoles a sábado estamos abiertos de seis de la tarde a una de la madrugada", explica Cesdiz, que concreta que de lunes a sábado su negocio abre de 08:00 a 14:00 horas. Dos formas complementarias para aprovechar un espacio que es petfriendly.

Inaugurado el pasado viernes, Outra Fariña es todo un éxito en Santiago de Compostela y todo apunta a que el negocio seguirá creciendo. "La idea es que esto sirva para validar que el pan le gusta a la gente. Lo que quiero es abrir un obrador industrial para poder vender a otros restaurantes, en cantidades", señala Cesdiz, que tiene una tienda de ropa de segunda mano y una clínica de fisioterapia.

"No es el mejor pan de todos porque están los con gluten, pero hay gente que me ha dicho que lo prefiere a muchas opciones con gluten. Sienta muy bien a todo el mundo. Tiene mucha fibra, que es lo que necesitamos para que se forme esa red que sustituye al gluten, y aguanta muy bien: puedes hacer tostadas con él sin congelarlas tres o cuatro días y siguen riquísimas", indica su responsable.

Santiago de Compostela suma así un nuevo negocio pensado para las personas que no toman gluten. Un local al que ir a desayunar de forma rica y saludable, pero también a tomar una copa por la tarde para despedir el día.