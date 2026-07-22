El primer whisky destilado en Galicia ya está a la venta: 50 packs con visita guiada y sorpresas

El primer whisky destilado y envejecido en Galicia ya está en el mercado. El maestro destilador gallego Pepe Albela ha lanzado Deleria con una edición limitada de 50 botellas numeradas en un pack con experiencia incluida mientras trabaja en el lanzamiento de dos nuevas cosechas.

En el packaging han contado con la colaboración del bodeguero Xabi Seoane de la Familia Seoane Novelle, los artesanos Carmen Valcárcel de Zapireza Estudio y Pepe Ferradáns de Nudima, el diseñador Arturo Álvarez y la Fundación Neira Vilas. Miguel Tena, por su parte, ofreció un concierto a vecinos y amigos en la Destilería de Ginebra, ubicada en Vedra.

"Hoxe cúmprese un soño que rondaba na miña cabeza dende hai moito: crear un whisky galego", explicó este miércoles Pepe Albela, que comenzó parafraseando el inicio de Memorias dun neno labrego, libro que se incluye en el packaging junto con diferentes piezas de artesanía gallega.

Miguel Tena recibió de manos del maestro destilador la botella con el número uno de la primera edición numerada de 50 botellas. Albela describió al músico como una gran persona y amante de los destilados: "Por todo isto tiña que ser a primeira persoa en tela".

Presentación de Deleria. Cedida

Arropado por la mayoría de los artistas implicados en este proyecto, Albela acompañó al cantante en su visita guiada por la destilería de whisky y en la cata de dos añadas de diferentes whiskies: el de la primera edición, un whisky de 2017 envejecido en barricas de roble gallego y de sousón; y otro de 2018, envejecido en barricas de roble gallego y de caíño.

Una vez terminada la visita, Miguel Tena escribió en el libro que recogerá las dedicatorias de todas las personas que compren alguna de las 50 unidades de Deleria, de las que 25 ya están reservadas. "É un proxecto único, non hai nada parecido en Galicia. De feito, a idea é comercializar o número de botellas necesarias para que o proxecto continúe coa máxima de conseguir elaborar un whisky excepcional de referencia internacional", destaca Albela.

Inspirado en Irlanda

El whisky Deleria, directo de la barrica, sin agua y con una graduación alcohólica de más de 60º, se presenta no sólo con la visita guiada y cata para dos personas sino con un packaging sostenible muy especial.

En él han colaborado Xabi Seoane, que proporcionó las barricas de variedades autóctonas gallegas para su envejecimiento; la artesana Carmen Valcárcel, quien diseñó el etiquetado con papel de hierbas; el diseñador Arturo Álvarez, con su lámpara de Campo de cereal; dos vasos de whisky, un ejemplar del libro Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas; y una maleta de madera realizada por el artesano Pepe Ferradáns.

"Dende que me fixen destilador sempre vin reflexada en Galicia unha pequena Irlanda. A eles únenos a cultura, o clima e, sobre todo e moi importante para min, a paixón pola destilación. Galicia sempre foi un referente dos destilados, sobre todo das augardentes. Pero tamén é cultivo minifundista de cereal. Que podía fallar? Sabíamos destilar, tiñamos cereal, só había que atreverse a debuxalo fóra das liñas" Pepe Albela, maestro destilador

El whisky Deleria es un proyecto que nació en 2017 de la mano de Pepe Albela, tercera generación de una familia de destiladores de Vedra, que ahora presenta estas 50 botellas de la cosecha 2017 envejecida en barricas de sousón. El maestro destilador no para de trabajar y ya prepara el lanzamiento de sus dos nuevas cosechas de whisky, envejecidas en barricas de caíño y brancellao, que darán mucho que hablar.

"Dende que me fixen destilador sempre vin reflexada en Galicia unha pequena Irlanda. A eles únenos a cultura, o clima e, sobre todo e moi importante para min, a paixón pola destilación. Galicia sempre foi un referente dos destilados, sobre todo das augardentes. Pero tamén é cultivo minifundista de cereal. Que podía fallar? Sabíamos destilar, tiñamos cereal, só había que atreverse a debuxalo fóra das liñas", indica Albela.

El maestro destilador viajó a Irlanda, donde visitó microdestilerías en las que inspirarse: "Foron dez anos de traballo, de momentos duros, de dúbidas, de ledicia… Pero o noso soño podía con todo e sabemos que dimos un paso adiante e non no podemos estar máis ilusionados".