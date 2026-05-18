La cocina de fusión de Benedita Elisa, protagonista de Cocinando Santiago en el Mercado Boanerges

Los chefs de Benedita Elisa prepararán el 19 de mayo sus platos ante el público en una sesión para la que ya se puede reservar mesa, y a la que se sumarán también las propuestas de Pablo Pizarro

El Mercado Boanerges será escenario el próximo 19 de mayo de una nueva sesión del programa Cocinando Santiago. El evento, para el que ya es posible reservar plazas, contará con la participación destacada de los chefs Carlos Ínsua y Brisa Medina, al frente de los fogones del restaurante Benedita Elisa de la praza do Matadoiro.

La cita comenzará a las 20:00 horas con la elaboración en directo de Croquetón de cochinillo y anguila ahumada, y Tostada de aguachile de trucha asalmonada y salsa macha.

"El primero será un croquetón grande de cochinillo de porco celta bien cremoso con un tartar por encima de anguila ahumada aliñado con salsa ponzu, y la segunda, una tortilla de maíz frita que utilizaremos de base para ponerle encima el sashimi de trucha asalmonada, para acompañarlo con un aguachile cremoso de aguacate y salsa macha, que es una salsa mexicana a base de cacahuete, sésamo y chiles secos", explican sus creadores.

Pablo Pizarro completará el menú: en esta ocasión, presentará un Tiradito de lubina, aji amarillo y aguacate brasa, y un Bonito con jugo de ensalada y toffee de cherrys. Dos nuevas elaboraciones que se suman a la propuesta de los chefs invitados en esta sesión, y que completarán la carta habitual del mercado.

Cada tapa incluirá además un número para participar en el sorteo de una noche de hotel para dos personas en cualquiera de los 90 establecimientos que la Alda Hotels posee en España. El premio, celebrado gracias a la colaboración de la compañía, se entregará durante el propio evento, sumándose a los ya entregados en las dos sesiones anteriores.

Benedita Elisa

Abierto en 2018 y con tan solo nueve mesas, Benedita Elisa es un restaurante "difícil de encasillar", según sus responsables. Carlos Ínsua y Brisa Medina proponen "una cocina muy personal que toma como base el producto gallego, pero con fusión de otras partes del mundo", reinterpretando recetas tradicionales desde una mirada contemporánea.

Brisa Medina, de origen mexicano, se formó en gastronomía en su país y dio el salto a España para realizar prácticas en cocinas de alto nivel, pasando por restaurantes como Curro da Parra o Culler de Pau, antes de incorporarse al proyecto en 2022. Junto a Carlos Ínsua, con experiencia en varios restaurantes europeos y uno de los fundadores de Benedita Elisa, forma desde 2022 un tándem que combina experiencia local con nuevas influencias internacionales.

Cocinando Santiago es una iniciativa del Mercado Boanerges para mostrar lo mejor de la cocina compostelana a través de nueve chefs, entre los que también se encuentran Alberto Lareo, de Maina; Tomás Rubio, de A Viaxe; Andrés Medina, de Gaio, Víctor Lobejón, de Anaco; Gonzalo Pose, de Argentinos Casual Food y Flaco; y Iago Pazos, de Abastos 2.0. Los dos últimos protagonizaron las primeras sesiones del año.