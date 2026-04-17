Dónde comer en Santiago de Compostela, según el campeón mundial de triatlón, Iván Raña

El palmarés de Iván Raña (Ordes, 1979) es impresionante. El triatleta ha ganado cuatro veces el Campeonato de España, dos el Europeo y también se ha proclamado como el mejor del mundo, además de haberse hecho con la victoria en el Ironman Cozumel y Austria.

Tres veces olímpico, Iván Raña atesora dos diplomas olímpicos que reconocen su fuerza y valía como corredor, nadador y ciclista. El deportista, además, ha sido más de 150 veces internacional con la Selección Española y fue el primer español en el Salón de la Fama de la Unión Internacional de Triatlón.

Los reconocimientos se extienden a la Medalla de Galicia y la Medalla al Mérito Deportivo, reflejando no solo su relevancia en el deporte sino también como referente para los jóvenes que le siguen los pasos. Unos pasos que pueden conocer en su biografía, Iván Raña. De incomprendido a pionero del triatlón.

Y para recargar fuerzas de cara a las duras competiciones a las que se enfrentaba y en las que sigue participando, el ordense tiene claro qué lugares de Santiago de Compostela frecuentar. Hoy nos recomienda sus sitios favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a cenar y a copear.

Dónde desayunar

El Restaurante Obradoiro de Santiago de Compostela. turismo.gal

El Restaurante Obradoiro es el sitio preferido de Iván Raña para ir sobre las 10:00 u 11:00 horas: "Mari, para los amigos, es la que está al mando de los fogones. Cuando voy me prepara unos huevos con bacón que están tremendos. Su hijo Juan atiende las mesas y la barra con un trato súper cercano. Un sitio perfecto para esas ocasiones que estás solo, por su cercanía".

El atleta señala que para iniciar el día en buena compañía, el centro de Santiago de Compostela tiene muchas cafeterías tranquilas. El ordense, sin embargo, reconoce uno de sus placeres: Tengo que reconocer que los desayunos en casa bien temprano son mi debilidad".

Dónde tomar el aperitivo

Interior de La Bodeguilla de San Lázaro. Quincemil

Iván Raña disfruta mucho del aperitivo de Casa Pernas, en Pontevea. A solo 10 minutos en coche por la autovía que lleva a A Estrada, este local ofrece un ambiente "muy acogedor" y unas tapas con la consumición que el atleta define como "buenísimas".

La Bodeguilla de San Lázaro es otro sitio que le gusta frecuentar. "Javier, el dueño, siempre está muy atento", explica el deportista, que destaca el ambiente tranquilo y las mesas para tapeo: "Detrás tienen el comedor, pero me gusta más las mesas de la entrada por el ambientillo tan agradable".

O Gato Negro es otra de las recomendaciones de Iván Raña, que recomienda tomarse un vino en taza mientras se degusta la tapa. "Es una experiencia. Tiene ambiente internacional, turistas o peregrinos hacen cola para entrar aquí. Tengo suerte que voy con mi amigo Cándido Pazos que es muy amigo de los dueños", explica el triatleta.

Dónde comer

Restaurante San Jaime, en Santiago. Quincemil

El triatleta no puede resistirse y recomienda de nuevo el Restaurante Obradoiro: "Las raciones son tremendas y el cariño con el que cocina Mari es especial". A Granxa, indica el ordense, es el lugar perfecto para disfrutar de la carne, ya que dispone de parrillada "de las buenas" y de un reservado para aquellos que quieran una sobremesa más larga.

El Restaurante San Jaime "es quizá" el lugar que más ha visitado el deportista, que señala que conocer bien a su gente te hace sentir muy agusto. "La chuleta es impresionante, las raciones de marisco, verduras a la plancha, pescados del día, postres caseros... Ana y Miguel, los dueños, son una maravilla. Te tratan tan bien que es el lugar ideal para esas comidas o cenas de siempre quedar bien".

En el vecino municipio de Teo, Iván Raña se decanta por Pórtico. Un establecimiento que ofrece pescados y carnes en una carta "diversa" con buena cocina. El deportista destaca que es ideal para comidas de negocios o compromisos: "El comedor es agradable, mesas con separación y muy luminoso".

Volviendo a Santiago, el Parador es un "sitio muy bueno para comer" en el que es posible disfrutar del menú del día o elegir en su carta. El Hostal dos Reis Católicos se caracteriza según Iván Raña por su ambiente acogedor y por ser una "buena elección para ir con amigos de fuera de la ciudad".

Dónde cenar

El restaurante María Castaña, en Santiago. Quincemil

El Restaurante San Jaime es el lugar preferido de Iván Raña para ir a cenar. "Tengo que confesar que menos mal que me conocen. A veces, aparezco a las 19:00 horas preguntando si la cocina está abierta para ser el primero y cenar relajadamente", señala el triatleta.

Chicho, el dueño de María Castaña, ofrece en este local "un ambiente muy enxebre y una carta con productos de la tierra". El tiramisú de castaña, los quesos o el raxo son algunas de las recomendaciones del ordense, que recomienda este lugar "para luego liarte por la zona vieja con los amigos".

Dónde copear

Entrada a la terraza del Costa Vella.

"Aquí empiezo por el Riquela, primero porque es de un gran amigo, Martín Calviño, y luego porque me gusta ese ambiente relajado, donde va gente a tomarse una copa sin empujones", explica Iván Raña sobre este local que tiene mesas para cenar o tomar algo mientras se disfruta de la música en directo.

Ubicado en la calle Xelmírez, hace ya "muchos años" desde que el triatleta fue por primera vez al Fonte Sequelo, aunque el trato "exquisito" de Juan no ha cambiado. "Puedes tomarte la primera o quedarte hasta tarde", añade el ordense.

La Flor es otro de los lugares que Iván Raña disfruta para tomar algo después de la cena: "Un ambiente moderno y alegre. Muy bueno para cenar algo ligero mientras tus amigos ya están de copas. Buena música".

Y no podía faltar entre sus recomendaciones un clásico: la terraza jardín del Costa Vella. "Tomarse un refresco aquí en esas tardes de verano no tiene precio. Típico sitio que entras y no sabes cuándo sales. Súper agradable estar en el jardín", señala el deportista.