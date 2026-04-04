El histórico restaurante de Noia (A Coruña) que brilla con un Solete y su comida tradicional

Un local histórico que bebe de la tradición familiar. Así es el Restaurante Ferrador de Noia, uno de los flamantes Soletes Repsol para esta Semana Santa 2026 regentado por dos hermanos. Uno de ellos es Óscar Jorge Fernández González, cocinero con mucha experiencia a sus espaldas.

La Casa do Ferrador data del 1900. La familia de los actuales responsables fueron taberneiros desde el siglo XVIII en O Carballiño. "Son unha das familias fundadoras de O Carballiño. A Noia viñeron algúns no 1900 e montaron a fonda", explica Fernández González.

El local en el que se encontraba la fonda original fue vendida, y el Restaurante Ferrador abrió en lo que anteriormente era un establo. Y el nombre, ¿a qué se debe? Está íntimamente vinculado a la historia de Noia: en la calle Costa do Ferrador en la que se encuentra el local se herraban los caballos.

Óscar Jorge Fernández y su hermano cogieron las riendas del establecimiento en el 2011, cuando se jubiló su madre, que llevaba al frente de Ferrador desde los años 60. Hijo de hostelera y maestro, el cocinero había regresado a Noia en 2005 para trabajar en el negocio familiar tras haber estudiado hostelería y ejercido su profesión en diferentes ciudades.

Cocina tradicional

"É un restaurante de cociña tradicional, sobre todo con peixe fresco e marisco, aínda que tamén hai carnes como a ternera galega", resume el chef.

Ferrador tiene menú del día de lunes a viernes, aunque también es posible escoger uno de los platos de la carta para disfrutar del sabor de una cocina que apuesta por materia prima de calidad y cercanía.

Las filloas rellenas de marisco y las croquetas triunfan entre los comensales, que también apuestan por pedir platos como el rape con almejas, el pulpo o las chuletillas de ternera. Y para los más golosos, los postres caseros son un acierto seguro para terminar una comida hecha con mimo.

El restaurante funciona prioritariamente con reserva previa, ya que tiene sitio para unos 40 comensales. El responsable del establecimiento, sin embargo, explica que en verano no admite reservas a partir de cierta hora tras varias experiencias en las que los clientes no se presentaron.

Comedor del Restaurante Ferrador de Noia. Cedida

Un problema que denuncian numerosos hosteleros y que les causa grandes perjuicios, ya que muchas veces pierden el producto y la oportunidad de ofrecerle el servicio a personas verdaderamente interesadas en él.

Durante el invierno, Ferrador abre de domingo a viernes al mediodía y los sábados al mediodía y por la noche, aunque también da cenas los viernes si tiene reservas. El horario cambia en verano, cuando el restaurante permanece cerrado los lunes y abre para comidas y cenas de martes a domingo.

Un Solete

El cocinero confiesa que se enteró de que había recibido un Solete Repsol gracias a un cliente que se lo comentó el lunes, coincidiendo con una semana en la que el restaurante está trabajando más. Algo que Fernández no vincula solo al reconocimiento, sino también a otros factores como el buen tiempo o el fin del invierno.

Y es que la época invernal implica siempre menos trabajo en los locales de hostelería de Noia, a donde acuden numerosas personas en verano para disfrutar de las vacaciones, pasar una tarde en la playa o visitar la localidad. Algo que repercute directamente en la economía local.

"Dende a pandemia a xente sae moitos máis. Antes había máis ocio nocturno, e agora os sábados e os domingos a xente sae máis de día", asegura Óscar Jorge Fernández, que concreta que entre semana suele tener más clientes locales y el fin de semana, de fuera de Noia.

Desde luego, una opción única de probar uno de los restaurantes recomendados por Repsol entre sus Soletes: "Este clásico de la localidad histórica de Noia es popular por su oferta de pescados y mariscos de la zona y por su buena cocina tradicional, afinada por el paso de los años. Menú del día muy solvente".