Ames (A Coruña) estrena su primer Solete Repsol: "Queremos ser más que un simple restaurante"

"Onde quedamos?" le preguntaba Vanessa a Manuel las primeras veces que quedaban juntos cuando se conocieron, este le respondía "onde queiras". Una frase que le llamaba "moito a atención" a Vanessa y que ahora es el nombre del restaurante, Onde Keiras, que la pareja regenta en Bertamiráns desde 2022, aunque hay que retroceder unos pocos años para encontrar su antecedente en Brión, con el restaurante Kratos, abierto el 16 de marzo de 2016.

Tras recorrer "moito mundo" que le llevó a ser jefe de cocina en un restaurante en el aeropuerto de Asturias, Manuel llegó a Bertamiráns para hacer un trabajo "máis a prazo fixo". "Gustounos a ubicación e fixemos un proxecto máis persoal", aclara el dueño que con este local buscaba también un proyecto "máis estable" y "ser a nosa casa".

"Queremos ser máis que un simple restaurante" y es que en Onde Keiras tanto puedes degustar sus famosos cachopos o nachos, como disfrutar de exposiciones de pintura, algún que otro concierto "cando nolo permiten", un restaurante que es punto de encuentro para gastrónomos, vecinos y para la solidaridad.

Desde su estancia en Brión colaboran con la asociación Art for Dent que busca visibilizar y luchar para la investigación de la enfermedad rara de Dent que afecta gravemente a los riñones. "Se só damos de comer ou de beber pasamos por aquí sen valores, para nós é importante crer na xente", aclara Manuel quien busca con su local también crear proyectos "onde sentirse como ser humano", "considero o que fai sociedad é facer comunidade".

Interior de Onde Keiras Quincemil

Los dueños conocieron la asociación y su presidente, María Castelao, a raíz de un diagnóstico de una enfermedad rara cercano, "sempre lle dixen que se podía usar o restaurante para chegar a recadar fondos ou darlle visibilidade, que contaran con nós". "Empezamos facendo un festival con eles e con Fran Reyes en Brión", rememora Manuel.

Cuando llegaron a Bertamiráns no dieron de lado a la asociación y presentan en su carta 'Tiras polo Dent', un juego de palabras que resume perfectamente lo que buscan con el plato, "son tiras de polo e con iso axudas a tirar da visibilidade da enfermidade e da investigación".

De esta forma, en la carta del local podemos encontrar su plato solidario, con opción sin gluten, de pollo rebozado, patatas y ketchup. El 50% de su precio va destinado a la asociación y gracias a esta iniciativa dieron recaudado 1.700 euros el año pasado.

Una carta con productos de temporada y de proximidad

Además de la solidaridad, su carta también se caracteriza por el uso de productos de temporada y de proximidad. "Gústame traballar con productos de temporada", señala Manuel, quien trabaja de igual modo con pescados de la lonja de Ribeira o con verduras y hortalizas de la Asociación Daquidarredor.

Aunque si tiene que destacar un plato de la carta ese es el cachopo, "aquí ninguén o fai". Comenzaron haciéndolo una vez al mes, pero la gran demanda por parte de los clientes hizo que fuese un plato fijo en la carta, "costou certo traballo que os proveedores entenderan como tiñan que ser os filetes para facelo", explica el dueño.

Además de cachopos, también son imprescindibles sus nachos o su tempura de verduras, hecha con verduras rebozadas de temporada (como puerros o boniatos) y de proximidad, venidas de la asociación de Brión. Acompañadas con una mayonesa casera, también ofrecen la opción sin gluten.

Plato de tempura de verduras de Onde Keiras Quincemil

También se pueden degustar los platos que ofrecen fuera de carta que consisten en "productos que poñemos en pizarra e que facemos según temos capacidade de elaboración". "Iso é o que máis agrada elaborar e o que máis sorprende aos clientes", destaca el dueño, "os clientes son o que máis o reclaman e piden productos diferentes".

Aunque buscan "o respaldo dos clientes" con Onde Keiras, la buena oferta gastrónomica no ha pasado desapercibida para la Guía Repsol que recientemente los reconoció con un Solete de primavera, el primer Solete que llega al Concello de Ames. Un premio que les pilló "por sorpresa", así como su tercer puesto el Campeonato de España al Mejor Aperitivo, "con estas cousas nunca contas".

"A primeira impresión foi sorpresa, a segunda agradecemento" narra el dueño donde el tercer paso fue el de pensar que era algo "fake" comenta entre risas ya que llegado el día en el que se iba a publicar el reconocimiento "non daba saido". Sin embargo, lejos de ser una noticia falsa es más que verdadero este reconicimiento, un premio de Manuel agradece enormemente por el trabajo diario y, sobre todo, a su equipo, "se chega isto todo é porque detrás hai un equipo de traballo que apoia e arrima o hombro", en especial a Vanessa, quien aguanta "as locuras" y cualquier cosa que le propone su pareja Manuel.

Manuel y Vanessa que quisieron formar con su local su propia casa, han conseguido que sea punto de encuentro entre vecinos y también entre artistas, elaborando cada mes y medio una exposición en la que distintos artistas exponen sus obras dentro del local. Durante este mes de marzo se pudieron observar doce cuadros y esculturas de una docena de mujeres dentro de la exposición "Mulleres pintan mulleres", en beneficio de Art for Dent.

El primer Solete de Ames llegó a Onde Keiras, pero el dueño espera que lleguen más a la localidad en donde también se disfruta de una oferta gastronómica con "moita calidade e encanto".