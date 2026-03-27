El pub Momo de Santiago, adquirido por los dueños de Sicilia in Bocca: "Seguirá siendo ese refugio"

"Hoy comienza una nueva etapa" inician en un post de redes sociales el restaurante italiano Sicilia in Bocca en el que comunican que han adquirido el pub Momo, uno de los lugares insignia de Santiago de Compostela y que lleva en la ciudad desde el año 1984.

Una nueva etapa tanto para el restaurante y el pub, pero también para el ocio nocturno y cultural compostelano en el que se iniciará un cambio de relevo histórico. Ubicado en la rúa da Virxe da Cerca desde comienzo de los años 80, Javier Rivera era el responsable del local desde sus inicios hasta la actualidad.

Famoso por sus bebidas, copas, su enorme terraza con vistas a Belvís y su amplia programación cultural, desde Sicilia in Bocca aseguran que respetarán "su esencia" y mantendrá "intacta" cada rincón del pub, aclarando que no se trata de un cambio, sino que "es una continuidad".

"Es cuidar lo que ya existe" señalan desde el restaurante, y aseguran que seguirá siendo "ese refugio donde desconectar, donde brindar sin prisas y donde cada encuentro se convierte en recuerdo".

Una fusión que hacen "con el corazón lleno de ilusión" y por el que invitan a sus clientes "a compartir momentos", comenzando la noche cenando una pizza en el restaurante italiano y "alargarla" con una copa en el Momo, siguiendo así "escribiendo historias en ambos espacios".