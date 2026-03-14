Una de las terrazas más famosas de Santiago cumple 5 años: "Gastas poco y comes comida casera"

El 26 de febrero de 2021, justo después de la reapertura de la hostelería por culpa de la pandemia, Javier reabría en la plaza Roxa uno de los locales más míticos de la capital gallega con más de 30 años de historia, el restaurante Krystal.

El mundo de la hostelería no es para nada desconocido para Javier. Con sangre de familia hostelera, sus padres tienen varios negocios de restauración por varios puntos de la geografía gallega (Monforte de Lemos, Lugo, Ourense o Vimianzo). "Decidí cambiar radicalmente de rumbo en mi vida y seguir los pasos de la familia", cuenta Javier, quien después de trabajar como periodista en Madrid decidió volver al sitio donde inició sus estudios, Santiago.

Confiesa que estuvo "a punto" de coger el mítico Derby con "negociaciones muy avanzadas", pero al tratarse de un edificio histórico "no nos permitían hacer ningún tipo de obra y no podíamos hacer cocina". Así, después de que los antiguos dueños del Krystal, los hermanos Manuel y Alfredo Pensado Vilacoba, se jubilaran, Javier negoció con ellos antes de la pandemia. Con la llegada del Covid "prácticamente esa negociación se paró", pero los hermanos "respetaron mucho y me dijeron: 'aguantamos a que esto pase'", recuerda Javier.

"Yo ya venía aquí como cliente y siempre me pareció la mejor esquina de Santiago" dice Javier que cuenta que está en "la almendra de Santiago de los estudiantes" y es muy difícil no encontrar a ninguno de ellos sentados en la terraza del local un día de sol (y en los lluviosos). "Cuando venimos para aquí la zona estaba un poco devaluada. Vinimos varios locales nuevos y la zona se activó mucho y ahora es lo que es: una de las zonas más potentes de Santiago", confiesa Javier.

Terraza exterior del Krystal Quincemil

"El modelo que lleva haciendo 30 años mi familia"

Cuando llegó Javier le dio un giro a la carta del Krystal ofreciendo un modelo de negocio "más que testado" pues incorporó el que lleva haciendo su familia 30 años: "una carta muy amplia, de productos siempre caseros, en la que procuramos ajustar mucho los precios para abarcar todo tipo de público".

Su modelo de pizzas artesanales es también un modelo que se lleva trabajando "más de 20 años en otros sitios". Se trata de "una pizza artesana, que no tiene nada que ver con las pizzas finas" de todo tipo de clases napolitana, cuatro estaciones, boloñesa o margarita.

Con cada consumición en Krystal puede degustar diferentes tapas "que se hacen todas aquí". Cada día, se ofrecen una decena de tapas al cliente para que escoja estando todos los días en su carta la albóndiga, los calamares guisados o el salpicón y siendo las más vendidas la tortilla, la pizza, la ensaladilla y los callos. "Gastas poco y comes comida casera", resume Javier.

Tapas caseras de pizza y callos Cedida

"No somos un establecimiento que se rija por modas", comenta Javier quien explica que se rige "por lo que demanda mi cliente".

Añade que "en esta casa todo lo que se vende se hace y se cocina aquí, no hay absolutamente ningún producto precocinado", ofreciendo en su carta pescados, carnes, hamburguesas además del menú del día, uno "de calidad", en el que siempre se incluyen pescados y carnes, como merluza, bacalao o filete de ternera y solomillo.

Krystal cuenta con una cocina abierta durante todo el día por lo que se puede disfrutar "de todo tipo de comidas" en el local, algo que funciona gracias, en parte, a "la gente que tengo aquí" comenta Javier. "Contamos con una plantilla de 16 personas y muchos de ellos están conmigo desde que abrí. Se lo debemos todo, el hecho de que trabajen con esa ilusión como el primer día es una ventaja".