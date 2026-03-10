La segunda mejor hamburguesa de España está en Santiago: "Estamos contentísimos"

La sexta edición del Campeonato de España de Hamburguesas ya ha dado a conocer a sus ganadores, con muy buen sabor de boca para Santiago de Compostela. La hamburguesería Flaco, con su propuesta 'Flaquita' ha sido reconocida como la segunda mejor hamburguesa de España. El primer puesto también se ha ido para Galicia, concretamente a Ourense, para el local Bágoa Gastrobar por su hamburguesa 'Saborosa'.

El evento ha reunido a los 15 finalistas, de los 430 establecimientos participantes, en El Puerto del Escondite, en Madrid. Cada hamburguesa fue evaluada por el jurado en una degustación a ciegas.

El Campeonato es uno de los eventos más relevantes del sector gastronómico en el país y busca poner en valor la creatividad y la calidad de las hamburguesas gourmet, contribuyendo a que este producto evolucione más allá del concepto tradicional de street food para convertirse en una propuesta gastronómica cada vez más elaborada.

Flaco lleva pocos meses abierta en Santiago. En julio de 2025 abrieron sus puertas en el número 8 de la rúa de Concepción Arenal (enfrente de la Sala Capitol y el Numax), pero hasta octubre no pudieron servir hamburguesas debido a un problema con la salida de humos. Lejos de ser un inconveniente, los primeros meses de la apertura fueron elaborando diferentes bocatas semanales.

"Estamos muy contentos", desvelan a Quincemil, "no contábamos para nada con pasar a la final y menos con ser segundos de España, estamos contentísimos por tener este premio enorme".

Así es la segunda mejor hamburguesa del país

'Flaquita' la segunda mejor hamburguesa del país y se trata de una hamburguesa "súper sencilla". Lleva doble de carne de ternera gallega, queso, pan brioche, pepinillo, cebolla y salsa Flaco, "no hacemos grandes elaboraciones, nos gustan las hamburguesas sencillas, pero con un producto muy bueno", explican desde Flaco.

Se trata de una hamburguesa que resume la filosofía de Flaco, "en nuestra hamburguesería la hamburguesa más vendida es con pan y queso y la que más sorprende a la gente", añaden desde el local.

Próximamente en Flaco se podrá degustar de la segunda mejor hamburguesa de España, "la gente tiene que poder venir a probarla".

Sus dueños, Gonzalo Pose y Vanesa Gómez, ya habían sido reconocidos en 2024 con el primer puesto en el Campeonato de España de Hamburguesas con su propuesta 'Old School 1980' en el restaurante Argentinos Burguers, en A Estrada.