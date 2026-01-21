Doble reconocimiento para el Mercado Boanerges de Santiago: los sellos internacionales Q y S

Este icono de la hostelería de la capital gallega se convierte en el primer mercado gastronómico de España en obtener los sellos Q de Calidad Turística y S de Sostenibilidad, otorgados por el ICTES, que avalan su compromiso con la excelencia, la gestión responsable y un modelo de turismo gastronómico sostenible

En un contexto en el que la excelencia y la sostenibilidad se han convertido en ejes centrales del turismo moderno, Mercado Boanerges ha sido reconocido con los sellos Q de Calidad Turística y S de Sostenibilidad Turística, otorgados por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTES), organismo adscrito a Turismo de España encargado de certificar los más altos estándares en el sector. Este doble reconocimiento convierte a Boanerges en el primer concepto de mercado gastronómico de España en lograr estas distinciones, un hito que subraya su compromiso con la excelencia y la sostenibilidad en la experiencia turística.

Los sellos Q de Calidad Turística son una certificación basada en estándares técnicos rigurosos que avalan la calidad de la gestión, los servicios y la atención al visitante por parte de las organizaciones turísticas. Este distintivo proporciona una garantía independiente de que la experiencia ofrecida cumple con exigentes criterios de fiabilidad, profesionalidad y mejora continua.

Por su parte, la S de Sostenibilidad Turística reconoce el compromiso real de una organización con la gestión responsable de sus recursos, su impacto ambiental y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, impulsando un turismo más respetuoso con el entorno natural, cultural y social. Esta marca se basa en normas técnicas que guían a las empresas a implementar buenas prácticas sostenibles y a medir sus aportaciones a la sostenibilidad global.

Estas certificaciones suponen para Mercado Boanerges una validación externa y reconocida internacionalmente de su propuesta integral: no solo en términos gastronómicos y de servicio, sino también en su forma de gestionar sus operaciones diarias con criterios de sostenibilidad y responsabilidad social.

Una apuesta por la calidad y la sostenibilidad en la experiencia turística

Ubicado en Santiago de Compostela, Mercado Boanerges ha consolidado una oferta que mezcla producto local, creatividad culinaria y servicios de alto nivel. Con la obtención de las marcas Q y S, el mercado refuerza su posicionamiento como destino gastronómico y turístico de referencia, alineado con las expectativas de visitantes cada vez más exigentes y conscientes del impacto que sus decisiones tienen en el entorno.

"Recibir estos sellos significa que nuestra forma de trabajar y de entender la gastronomía como parte esencial de la experiencia turística ha sido evaluada y validada por los criterios más estrictos del sector. Es un orgullo ser el primer concepto de mercado gastronómico en España en obtener estas distinciones, y un compromiso para seguir mejorando cada día", comenta Adrián Acevedo, Responsable de Desarrollo de Negocio del Mercado Boanerges.

Con la Q de Calidad y la S de Sostenibilidad, Boanerges no solo ofrece una experiencia culinaria memorable; también se posiciona como un ejemplo de turismo responsable que pone en valor la autenticidad, la proximidad y el respeto por el entorno -elementos clave para atraer a visitantes que buscan experiencias con sentido más allá de lo puramente sensorial.