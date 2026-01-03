El Roscón de Reyes en Santiago resiste pese a la subida de precios de ingredientes: "No puedo arriesgar"

Uno de los dulces protagonistas durante las fiestas navideñas es, sin duda, el Roscón de Reyes. Relleno de nata, de chocolate, solo, con fruta confitada, sin ella... Una de las joyas de la corona de Navidad tiene tantas variedades como fans que aprovechan estos días para ultimar sus encargos y poner fin a la época navideña de la forma más dulce posible.

Hecho a base de mantequilla, harina, azúcar o huevos, este año las confiterías han tenido que lidiar, al igual que el resto de la población, con el aumento de los precios en los alimentos. Cabe destacar, especialmente, el precio de los huevos que subieron un 30% respecto al año pasado.

"Subieron una barbaridad", comentan desde la pastelería Flor y Nata de la avenida Rosalía de Castro, 37, de Santiago de Compostela. Como explican, en los supermercados podemos encontrar la docena a 3,5 euros, cuando antes era sobre los dos euros. Sin embargo, desde la confitería subrayan que "el huevo que nosotros compramos nos supuso 15 euros por cada caja de huevos".

Exterior de la pastelería Flor y Nata Quincemil

Esta pastelería compostelana vende Roscón de Reyes artesanal durante todo el año. "Ya hemos vendido roscones desde el 25", comentan. A pesar de la subida, explican que no van a aumentar mucho el precio respecto al año pasado, "un poquito porque si no, no lo vendes". Para no subir tanto el precio, desde Flor y Nata han optado por no arriesgarse en producir roscones de más.

"Antes podíamos arriesgar, y si te quedaban 15 roscones, todo lo que podías recuperar", también mencionan que se podía donar a la Cocina Económica o en aplicaciones como Too Good to Go que busca evitar el desperdicio alimentario, vendiendo los excedentes de comida de los locales a precios más reducidos.

Sin embargo, este año será distinto. "Si me encargaron 100, hago 10 a mayores. Si los vendo, magnífico, y si hubiera venido más, pues tengo que asumir que no voy a ganar más. Pero no puedo arriesgar lo que arriesgábamos antes". Explican que, antes, si hacían 100 encargos podían hacer 100 roscones más a mayores, es decir el doble.

"Nosotros tratamos de hacerlo mixto: presionamos un poco a nuestro cliente para que lo encargue, para asegurarnos qué producir, y luego sacar un poco a mayores para cubrir eventualidades, que nunca las cubrimos suficientes, pero por lo menos no perdemos. Mientras no te sobren roscones, no pierdes", señalan.

También apuntan los precios de los Roscones de Reyes de los supermercados, más asequibles, pero mucho menos artesanales y con un sabor más artificial. "Las grandes superficies han abarcado todas esas áreas", explican, "hace daño pues tienen un precio mucho más cómodo que puede ofrecerte un obrador". Aunque, como comentan, lo bonito de comprar en los obradores también es la tradición familiar que se vive en ella, "si tu abuela compraba aquí, tú vienes y compras aquí porque te recuerda a tu infancia".

Un Roscón de Reyes irrepetible

Desde Flor y Nata se puede disfrutar de cuatro tamaños de Roscón de Reyes, 'el chiste', un roscón para dos personas; otro de medio kilo, "más o menos para cuatro o cinco personas"; el de kilo, "que ya es una bandeja de como 35 centímetros más o menos"; y luego el de un kilo y medio, "sobre 40 centímetros de diámetro, un roscón grande que ya comen sobre 12 personas o así", "es guapo, pero es que no te cabe ni siquiera en la nevera. Imagínate cuando lo pides relleno, eso es un monstruo", bromean desde la pastelería.

De esta manera, el precio varía según el tamaño escogido, pagando 14 euros por el roscón de medio kilo, o uno relleno de ese mismo peso por 20 euros.

Se puede disfrutar de sus roscones rellenos de nata, crema o chocolate. "Siempre tratamos de hacer alguno especial en cada año, y el año pasado tuvimos uno que era roscón de chocolate, relleno de chocolate, bañado con chocolate y avellana", explican y avisan que este año "todavía no hemos visto qué sorpresa tiene el pastelero".

Roscón de Reyes de Flor y Nata Quincemil

Puntualizan que "son unas piezas que saca ese día y son irrepetibles. Me imagino que serán en el orden del chocolate, porque no tenemos un roscón de chocolate, y en la ciudad creo que hay pocos de chocolate". Aunque confiesan, también, que venden más rosca sin ningún relleno.

Desde Flor y Nata hacen este dulce tradicional con huevo, leche, mantequilla para crear esa "masa de brioche enriquecida" a la que también añaden saborizantes, "en eso es en lo que varía cada casa. Nosotros ponemos anís, alguna gente le pone ralladura de limón, otros le ponen ralladura de naranja, nuestro roscón siempre con anís".

Sin olvidar las frutas confitadas, que tienen tanto seguidores como detractores. "Lo más bonito del roscón es verlo cómo se luce decorado, para los que no quieren fruta, tenemos roscón sin fruta, solamente con azúcar", comentan.

Una "época bonita", pero que pierde adeptos

Desde primera hora de la mañana, el obrador de Flor y Nata ya está encendido para preparar el Roscón de Reyes, sin olvidar de los demás dulces de la panadería, como sus imprescindibles croissants, un clásico en la ciudad.

"Es una época bonita, da mucho trabajo, pero es bonita", confiesan. "Abrimos todos los días de la semana, de lunes a domingo, de ocho a dos. Pues el día de la noche de Reyes abrimos a las 8 de la mañana y ya no paramos", explican desde la confitería.

"Cuando termina la cabalgata mucha gente pasa, quiere adelantar el roscón si puede tenerlo disponible, y otra gente que ya no quiere salir por la mañana y entonces ya lo coge para desayunárselo". Desde la pastelería recuerdan como el año pasado, a causa de la lluvia, se tuvo que adelantar la Cabalgata de Reyes de Santiago al día 4.

"Fue terrible", señalan, "estuvimos abierto, pero la cabalgata no estuvo". "Fue un mal día", añaden que había gente con encargos que, tras el adelanto de la Cabalgata, "hizo que algunos no vinieran". "Son cosas a las que estás muy sujeta en un tipo de servicio como este", explican.

Comentan que existe una cierta pérdida en la tradición de comprar Roscón de Reyes, "la gente cumple menos con los rituales religiosos, entonces hay menos ahijados". Sin embargo, explican que "hasta el último momento no sabemos cómo va".

"Es agradable, siempre estás con la ilusión", explican con una sonrisa de esta época navideña en donde comparten con sus clientes opiniones y deseos de este nuevo año, y también comentarios sobre el Roscón, "te dice la gente: “Este fue el mejor de este año".

Puestos todos sus esfuerzos en estos días, desde Flor y Nata avisan que no descansan "termina Reyes, una semanita como de transición y, a mediados de la semana, se acaba y se borra todo y ya la gente empieza por la siguiente fiesta", explicando que ya hay gente que le pidió orejas para Carnavales.