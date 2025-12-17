Ofrecido por:
Cacao presenta cuatro menús especiales para celebrar la Navidad en Santiago
Cenas familiares, reuniones entre amigos o comidas de empresa encuentran en Cacao propuestas llenas de sabor para hacer de tus celebraciones navideñas un éxito
Contenido patrocinado
La Navidad es una época marcada por los encuentros y las celebraciones alrededor de la mesa. Comidas y cenas de empresa, reuniones familiares y encuentros entre amigos llenan estos días la agenda, haciendo que la elección del restaurante sea fundamental para disfrutar de una experiencia cuidada y a la altura de la ocasión. En este contexto, la restauración cobra un protagonismo especial y los menús navideños se convierten en uno de los grandes atractivos de la temporada.
Fiel a su esencia y a su apuesta por la calidad, el Restaurante CACAO de Santiago presenta cuatro menús de Navidad con diferentes precios y formatos, que van desde propuestas tipo cóctel más informales hasta menús más convencionales. Todos ellos incluyen aperitivo, entrantes, platos principales, postre y bebidas y permiten adaptaciones a partir de productos de su carta para ajustarse a las necesidades de cada evento.
Menú número 1: 45€/persona
- Aperitivo: Crema de marisco y crujiente de ibérico.
- Para compartir: Croquetas melosas de cochinillo y jamón ibérico, Fish & chips galegos con salsa tártara, Brioche de steak tartar con mayo de trufa, Arroz mareiro de chipirones con alioli negro.
- Postre: Bocaditos de tarta cremosa de queso y pistacho.
Menú número 2: 55€/persona
- Aperitivo: Crema de marisco y crujiente de ibérico.
- Entrantes para compartir: Empanada casera de cerdo de castañas y manzana, Alcachofa al carbón, papada ibérica, yema y migas, Mejillones a la brasa con espuma de Albariño.
- Principales (a elegir uno): Xarrete de vaca a baja temperatura con parmentier o Risotto mareiro con chipirones y alioli de ajo negro.
- Postre: Tarta cremosa de crema con pistacho.
Menú número 3: 65€/persona
- Aperitivo: Crema de marisco y crujiente de ibérico.
- Entrantes para compartir: Empanada casera de cerdo de castañas y manzana, Aguacate braseado con gambas, brotes y kikos, Volandeiras al carbón con espuma de Albariño.
- Principales (a elegir uno): Canelones melosos de carrillera de vaca y setas o Corvina a la brasa con parmentier de trufa.
- Postre: Torrija de brioche caramelizada con helado de turrón.
Menú número 4: 80€/persona
- Aperitivo: Crema de marisco y crujiente de ibérico.
- Entrantes para compartir: Ostra rizada con gel de Albariño, Vieira al horno con papada ibérica y kale frito, ravioli de centollo y espuma de americana.
- Principales (a elegir uno): Solomillo de vaca madurada, panaderas y piquillo o Rodaballo a la brasa con parmentier y bilbaína.
- Postre: Torrija de brioche caramelizada con helado de turrón.
Además, como novedad, el restaurante comenzará en los próximos días a abrir de forma ininterrumpida de 09:00 a 23:30 horas, incorporando a su oferta desayunos, brunch, meriendas y tardeos, con nuevas propuestas que se darán a conocer próximamente.
Para más información y reservas puedes llamar al 981 93 59 52.