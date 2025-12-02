Los dulces monacales vuelven al Monasterio de San Martín Pinario en Santiago de Compostela

Un año más, vuelve a la Hospedería de San Martín Pinario su tradicional Mercado de Dulces de Convento, con más de 200 especialidades de dulces procedentes de casi una treintena de conventos de toda España.

"Hay menos de Santiago porque está más al alcance de cualquiera", explica María, quien se encuentra en la tienda del Monasterio. Aclara que se hace para "acercar también" productos que para conseguirlos habría que visitar Sevilla, Jerez o Pamplona, por ejemplo, y que son más difíciles de conseguir diariamente. "Y ayudar a los monasterios que al final es para eso", añade.

De esta forma, encontramos productos elaborados artesanalmente como yemas de San Leandro, de Sevilla, bollos de almendra del Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de Palencia o mermeladas de la Berga, en Barcelona.

En total, más de 200 dulces navideños se dan cita en uno de los lugares más privilegiados de la ciudad compostelana con una gran variedad de productos que van desde todo tipo de dulces monacales, licores, bombones artesanos, naranjas confitadas, mermeladas de todos lo sbaores, vinos y hasta torreznos de chocolate o chucherías de vino tinto.

"La almendra real, que es la mítica que seguramente en nuestra época no comíamos porque pensábamos que estaba dura y que se quedaba ahí, pero está muy buena porque está rellena de turrón blandito", sugiere María.

La tradición inunda estos productos, pero no se escapan las modas actuales. Como explica Pedro, encargado de la tienda online, podemos encontrar hasta turrones rellenos de chocolate Dubái, "no encuentras en ningún lado este chocolate por este precio".

En el mercado también se pueden encontrar productos sin gluten o dulces sin azúcar, "hay polvorones y turrones sin azúcar para la gente diabético", comenta María.

El panetone y la rosca, los productos estrella

Si hay que siempre triunfa en este mercado es la rosca y el panettone gallegos, concretamente del Monasterio de Ferreira de Pantón y de las Clarisas de San José Vilar de Astres, respectivamente.

El panettone, explica María, que lo venden casi todo lo año y que "es una pasada, lo hacen muy rico". Por su parte, la rosca comenzaron a comprarlas el año pasado "porque se les ayuda mucho, es de lo que viven y pueden mantener todo lo que tienen allí".

Esta rosca se parece a una tarta de Santiago, artesanal y con un poco de harina, "cuanto más tiempo pasa, más rica está", añade María.

El mercado navideño estará disponible hasta la víspera de Reyes, el día 5 de enero. La tienda seguirá abierta en su horario habitual durante todo el año, pero estos productos solo se podrán adquirir hasta fin de existencias.