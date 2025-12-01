La churrería de Santiago premiada estas Navidades: "Es ilusionante recibir algo así"

La llegada de diciembre significa también el comienzo de la Navidad, unas fechas que se traducen en disfrutar comidas y cenas. Durante esta época son varios los platos estrella, y si hay uno que triunfa es el chocolate con churros. La Guía Repsol acaba de publicar la lista de Soletes de Navidad con una selección de establecimientos donde sus platos se vuelven más especiales estos días clave, entre ellos ha sido premiada la churrería de Santiago de Compostela, La Quinta.

La Quinta abrió sus puertas en pleno casco histórico compostelano en 2023, aunque la historia de este negocio familiar se remonta a 1842 cuando, el tatarabuelo de Ibai Castiñeiras (actual responsable del negocio) instaló su primer puesto de churros ambulante en la feria de Pontecesures.

Más de 180 años después, la quinta generación de churreros endulza los días a compostelanos y visitantes con sus variedades de churros y chocolate caliente, con opciones también de infusiones, batidos, refrescos y café de especialidad. Ahora, la Guía Repsol ha reconocido sus churros con un Solete de Navidad.

A Ibai le ha pillado por sorpresa este reconocimiento, de hecho comenta que se ha enterado cuando, desde Quincemil, nos pusimos en contacto con él para preguntarle por este premio. "Desconocía que había Soletes de Navidad como tal", se sincera y comenta que "estamos encantados".

"Nosotros por la Navidad, sobre todo, nos esmeramos mucho en el tema de la decoración. Es un producto muy de invierno y algo que llama mucho en esta temporada, y es nuestra temporada más fuerte", explica el responsable del local.

Ibai Castiñeiras menciona que "estamos orgullosos, porque al final y al cabo es el trabajo de todo el año que se ve reflejado en estos meses más intensos". Explica que "este tipo de hostelería no tenemos tanto reconocimiento como si fuese otro sector, y es algo ilusionante recibir algo así".

Un regalo navideño que significa "diferenciarnos un poco y un pequeño reconocimiento más" para el local que está esperando a recibir la insignia para poder lucirla en La Quinta y seguir añadiendo historia a su tradición familiar.

Soletes de Navidad

La Guía Repsol ha presentado más de 300 Soletes de Navidad repartidos por casi todas las provincias de España en una selección de restaurantes, bares, vinotecas, cafeterías y hasta congregaciones religiosas, la gran novedad de esta entrega.

Al reconocimiento de La Quinta, se han sumado al del restaurante compostelano A Tasquiña da Senra y a otros 17 en Galicia, que cuenta ya con 342 Soletes.