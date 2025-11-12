Los centollos vuelven al Mercado de Abastos de Santiago: poca cantidad y aumento de precio

Desde este lunes, las centollas volvieron a las lonjas de toda Galicia. La Xunta abrió la veda tras prohibir su captura durante los meses de verano, ya que coinciden con su época de reproducción.

Durante esos meses, donde también está prohibida la captura de buey, se alejan de la costa y se aparean para que, ya en noviembre, diciembre y enero, vuelvan a la costa. De esta manera, el lunes los pescadores volvieron a capturar el llamado rey del marisco y ayer martes se pusieron a la venta los primeros ejemplares en los mercados gallegos.

Sin embargo, todavía son pocos los ejemplares que se pueden comprar en el Mercado de Abastos de Santiago, así lo explican varios puestos de pescadería del lugar.

En uno de ellos también mencionan el aumento del precio, debido a la escasez que de momento hay del producto en el mercado. El año pasado, durante este mes, el precio por kilo rondaba los 18 euros y ahora está casi en los 25 euros el kilo.

De igual modo, explican que también ha habido poca demanda, pero que cuentan con que a lo largo del mes, y sobre todo en diciembre, la compra del producto aumente. "É un dos mariscos preferidos para Nadal e tamén un dos que máis se adoita comprar para ceas de empresas por exemplo, polo que en decembro seguramente a xente compre moitísimos máis", comentan desde una pescadería de Abastos.