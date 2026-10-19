La parroquia de 332 habitantes donde comer a reventar comida casera tradicional: "Riquísimo y platos muy abundantes"

Algunos de los platos más destacados de este restaurante ubicado en la Mariña Lucense restauranteelhuerto.es

La hostelería gallega goza de una gran popularidad, en parte, gracias a la reputación de la gastronomía de Galicia. Quien visita esta comunidad sabe que aquí, si hay algo que no falta, es la buena comida. Y no hablamos de cualquier cosa, sino de productos de gran calidad para crear recetas tradicionales con mucho sabor. Una suerte que los gallegos tenemos el privilegio de disfrutar cada día.

En las zonas más turísticas es posible encontrar restaurantes que apuestan por la comida casera y tradicional, con platos súper abundantes. Una de las zonas más visitadas de la comunidad es la playa de As Catedrais, en Ribadeo (Lugo) y, si pasas por allí, una parada obligatoria a tener en cuenta es El Huerto, situado en la pequeña parroquia de Villaframil.

Su especialidad son las carnes a la parrilla

Exterior de El Huerto, en Villaframil, Ribadeo (Lugo) restauranteelhuerto.es

Si estás de visita por Ribadeo y buscas un restaurante donde comer mucho y bien, El Huerto, situado en Villaframil, es una opción que debes tener muy en cuenta. Este establecimiento combina cocina tradicional con productos frescos y de calidad, con recetas ideales tanto para comidas familiares como para reuniones con amigos o grupos grandes.

Sin duda, uno de sus principales atractivos es su apuesta por la buena materia prima. En su cocina destacan los pescados del Cantábrico y los mariscos y las carnes autóctonas, nacionales e internacionales. Sin embargo, si hay algo por lo que destaca, es por sus carnes a la parrilla, preparadas sobre brasa de leña de roble.

En su carta se pueden encontrar diferentes cortes y variedades de carne como el chuletón, el costillar y el entrecot. Entre las opciones disponibles figuran la Rubia Gallega, la Ternera Suprema Gallega y el Black Angus, además de carnes seleccionadas de otras procedencias. Una propuesta perfecta para los verdaderos amantes de la carne.

Algunos de los platos de El Huerto restauranteelhuerto.es

Otro de los puntos indispensables de El Huerto son sus menús. El restaurante ofrece un menú del día con primer plato, segundo, bebida y postre, así como un menú especial más completo con tres platos, adaptándose a todo tipo de comensal. Además, también ofrecen un menú degustación con cinco platos, sin olvidarnos de su carta.

El Huerto permanece abierto todos los días de la semana: de lunes a viernes abre de 07:00 a 00:00 horas, los sábados de 08:00 a 00:30 horas y los domingos de 08:00 a 18:00 horas.

Así que ya lo sabes, si tienes pensado visitar Ribadeo y te apetece comer una buena carne gallega a la parrilla, cocina tradicional y menús bien completos, El Huerto te está esperando.

Las reseñas de sus clientes

La mayor parte de las reseñas que tiene El Huerto son de clientes que expresan lo contentos que se han marchado del local, de la gran cantidad de comida de cada plato y de la exquisitez que ofrecen.

"Nos encantó, riquísimo y platos muy abundantes, los chipirones gigantes, me sorprendió, el pulpo muy tierno y las almejas eran enormes también. Lo que más nos gustó el trato del personal, muy agradables y atentos. Nos invitaron a unos chupitos que parecían más una copa que un chupito", Marta Peña.

Rocío Quiroga, también quedó maravillada: "Lo recomiendo si te quieres dar un buen homenaje. Probamos las almejas a la marinera y el lomo alto de vaca rubia gallega - con patatas (muy ricas) y pimientos (prescindibles) - que estaba espectacular, ahora, lo pagabas. Puedes comer más barato con otras opciones de la carta".