Jordi Cruz e Iñaki Aldrey estrenan en Padrón "Embaixadores do Camiño" con la vista puesta en el Xacobeo 2027

La iniciativa de la familia Rial busca que grandes chefs apadrinen las rutas jacobeas y sus productos. El Camino Portugués y el Pemento de Herbón protagonizan la primera acción

La gastronomía gallega tiene dos nuevos embajadores. Los cocineros Jordi Cruz e Iñaki Aldrey participaron este miércoles, 14 de octubre, en Padrón en la presentación de Embaixadores do Camiño, una iniciativa que vinculará a grandes chefs con las rutas de peregrinación a Santiago y los productos de los territorios por los que discurren. El proyecto arranca con la vista puesta en el Xacobeo 2027 y con el Camino Portugués como primer protagonista.

La propuesta está impulsada por la familia Rial, responsable del encuentro gastronómico y solidario Estrelas no Camiño, nacido hace doce años en Negreira. Su objetivo es que los cocineros participantes contribuyan a dar a conocer Galicia a través de sus alimentos, sus productores y su patrimonio gastronómico, aprovechando la proyección internacional de sus restaurantes.

La primera jornada comenzó con un recorrido por un tramo del Camino Portugués y continuó en el Pazo de Arretén, donde Cruz y Aldrey presentaron una elaboración con carne de Galicia, Pemento de Herbón y plancton marino. El pimiento amparado por la denominación de origen protegida fue el producto elegido para abrir este programa.

La idea surgió al comprobar que la relación de los chefs con Galicia no terminaba cuando finalizaban sus visitas a Negreira. «Decatámonos de que os cociñeiros que viñan a Negreira despois falaban de Galicia nos seus restaurantes, nas súas viaxes e con outros compañeiros. Sen darnos conta, tiñamos algúns dos mellores embaixadores da nosa terra», explicó Rogelio Rial, portavoz de la familia organizadora.

Cada cocinero apadrinará una ruta jacobea y ayudará a difundir sus productos, tradiciones y patrimonio. La intención es que quienes lleguen atraídos por el Camino también descubran los restaurantes, mercados y localidades de su entorno. «O Camiño trae a xente, pero a nosa gastronomía pode facer que quede e que volva», resumió Rial.

Contactos con Elena Arzak, Martín Berasategui y los hermanos Torres

El programa nace con vocación de extenderse a otros itinerarios y productos gallegos. Durante la presentación, la organización avanzó que mantiene conversaciones con Elena Arzak, Martín Berasategui y los hermanos Torres para incorporar nuevos nombres a la iniciativa, aunque su participación todavía no está confirmada.

Jordi Cruz defendió el papel de la gastronomía como generadora de actividad económica y oportunidades para agricultores, ganaderos, artesanos y jóvenes que quieren desarrollar su futuro en su lugar de origen. El chef destacó las posibilidades de Galicia como destino gastronómico y señaló el Pemento de Herbón como ejemplo de un producto capaz de proyectar la identidad de un territorio más allá de sus fronteras.

Para Iñaki Aldrey, cocinero gallego que desarrolla su trayectoria junto a Cruz en ABaC, la presentación tuvo también un componente personal. «Cataluña deume moitísimo como cociñeiro, pero Galicia ensinoume algo que nunca esquecín: o respecto polo produto, pola tradición e pola xente que hai detrás», afirmó.

En el acto intervino también Luis Rial, subdirector del Centro Superior de Hostelería de Galicia, en representación de la Xunta. Destacó la importancia de que los beneficios del turismo alcancen a productores, establecimientos y comunidades locales, y valoró la conexión del proyecto con la hospitalidad y la gastronomía gallegas.

La iniciativa mantiene, además, la dimensión solidaria de Estrelas no Camiño. El programa de la jornada incluía una cena benéfica en la Finca Casa Barqueiro, en Gonte (Negreira), a favor de Art for Dent, asociación que trabaja para dar visibilidad a la enfermedad de Dent y apoyar a las personas afectadas y sus familias.