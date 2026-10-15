Más de un centenar de profesionales eligen a los ganadores de los II Premios da Cociña Galega

Los Premios da Cocina Galega regresan con su segunda edición para reconocer la tradición culinaria, los productos, los establecimientos y los profesionales que contribuyen a preservar el patrimonio gastronómico de Galicia. Organizados por la Asociación Amigos da Cociña Galega y la Fundación A Muíñeira, los galardones se entregarán el próximo 26 de octubre en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela.

La primera edición, celebrada en 2025, fue todo un éxito; ahora, los Premios da Cociña Galega regresan con un jurado de más de un centenar de profesionales de diferentes ámbitos del sector gastronómico. Los galardones mantienen su apuesta por las recetas tradicionales, las casas de comidas y el conocimiento transmitido entre generaciones, sin dejar de reconocer la innovación respetuosa con el origen y el relevo generacional.

Un total de 2.598 restaurantes fueron propuestos para las 20 categorías y cuatro reconocimientos en la primera fase de selección del jurado. En la segunda fase, se seleccionaron 378 restaurantes y cocineros de los que recibieron más nominaciones en la fase 1. Estos fueron valorados con entre 1 y 5 puntos en las 24 categorías.

Una vez finalizada la fase 2, se escogieron tres finalistas por cada categoría y una propuesta ganadora en los cuatro reconocimientos, sumando un total de 61 restaurantes. Además, se dejó desierta la categoría de "Caldo gallego", ya que las propuestas seleccionadas no se ajustaban a la definición del producto.

Un jurado plural

El jurado reúne cocineros y cocineras, críticos gastronómicos, periodistas especializados, docentes, representantes de escuelas de hostelería y centros de formación profesional, sumilleres, consultores gastronómicos, divulgadores, profesionales del sector turístico y responsables de asociaciones hosteleras y entidades vinculadas a la gastronomía.

La organización buscó de esta forma una representación equilibrada de las cuatro provincias gallegas y de las distintas realidades del sector, incorporando profesionales que desarrollan su actividad en diferentes ciudades y comarcas. Esta diversidad permite acercar distintas perspectivas al proceso de valoración de las propuestas.

La tradición y el relevo profesional

Los Premios da Cociña Galega reivindican el papel de las casas de comidas, tabernas y restaurantes que conservan recetas, técnicas y sabores vinculados a la memoria colectiva al mismo tiempo que dan visibilidad a las nuevas generaciones que continúan ese trabajo e incorporan sus perspectivas sin perder la identidad de la cocina gallega.

La segunda edición coincide con el año en el que Amigos da Cociña Galega, entidad fundada en 1976, cumple 50 años de trayectoria en la defensa y promoción de la gastronomía tradicional.

Los premios cuentan con la colaboración institucional de la Xunta de Galicia, Galicia Calidade, Xacobeo 2027, la Deputación da Coruña a través de A Paisaxe que Sabe, y el Concello de Santiago de Compostela. Cervezas 1906 participa como patrocinador oro; Solthermic y Bico de Xeado, como patrocinadores plata; y Ternera Gallega, Paco & Lola, Aceiroga, Vinagres do Ribeiro y Alda Hotels, como patrocinadores bronce.

La iniciativa cuenta también con la colaboración de Pilgrim, Coruña Cociña, Vigo Gastronómico, Cociña Ourense, Costa da Morte Turismo, Colectivo de Gastronomía da Mariña, Cociñeiros Lugo, Empanada Viaxeira, Slow Food Compostela, Hostalaría.gal, Hostelería de Galicia, AGASU, Escuela de Hostelería y Turismo de Ourense, Centro Superior de Hostelería de Galicia, Carlos Oroza, Galicia Calidade, INORDE, CEO, Clúster Alimentario de Galicia, Iuni, ReiZentolo, Tac, Fressco, Placein, Diesemm, Miraveo, Clúster Turismo de Galicia y Macarfi.