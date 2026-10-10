Ofrecido por:
Receta de hogaza de pan fácil: haz en casa un pan crujiente por fuera y tierno por dentro
Tatiana, de Ruido en la Cocina, propone una sencilla hogaza de pan casero, con corteza crujiente y miga tierna. El Aceite de Oliva Virgen Extra Abril Arbequina aporta el toque final.
Preparar pan casero es más sencillo de lo que puede parecer. Esta receta de hogaza requiere pocos ingredientes y apenas unos minutos de trabajo, aunque necesita respetar los tiempos de fermentación para conseguir una miga tierna y una corteza dorada y crujiente.
La clave está en una masa sencilla elaborada con harina de fuerza, agua, levadura fresca, sal y un buen aceite de oliva virgen extra, como el de Aceites Abril. Después de dos fermentaciones y un horneado en un recipiente tapado, el resultado es una hogaza casera perfecta para acompañar cualquier comida o disfrutar simplemente con un poco de aceite.
Ingredientes
- 720 gramos de harina de fuerza
- 520 gramos de agua
- 40 gramos de aceite de oliva virgen extra Aceites Abril Arbequina
- 10 gramos de levadura fresca
- 14 gramos de sal
Cómo hacer una hogaza de pan casera
- Preparar la mezcla: Comenzamos mezclando el agua con el aceite de oliva virgen extra. A continuación, desmenuzamos y disolvemos la levadura fresca en esta mezcla.
- Incorporar la harina y la sal: Añadimos la harina y la sal al bol de los líquidos. Es importante procurar que la levadura no entre en contacto directo con la sal, ya que esta puede dificultar la acción de la levadura.
- Amasar la masa: Amasamos durante unos cuatro minutos si utilizamos una amasadora. Si lo hacemos a mano, será necesario trabajar la masa durante aproximadamente 20 minutos, hasta conseguir una masa homogénea.
- Primera fermentación: Tapamos el bol y dejamos reposar la masa durante unas dos horas, hasta que haya fermentado y aumentado de volumen.
- Formar la hogaza: Nos mojamos ligeramente las manos para trabajar mejor la masa y evitar que se pegue. Boleamos la masa suavemente y la trasladamos a un recipiente apto para horno que tenga tapa. Dejamos fermentar de nuevo durante aproximadamente una hora.
- Hornear el pan: Antes de introducirlo en el horno, hacemos unos cortes o greñas en la superficie de la masa. Horneamos la hogaza tapada a 230 grados durante 40 minutos. Pasado este tiempo, retiramos la tapa y continuamos horneando durante otros 10-15 minutos, hasta que la parte superior esté bien dorada
- Dejar enfriar: Si se dispone de un termómetro de cocina, podemos comprobar que el interior del pan haya alcanzado aproximadamente los 96 grados. Sacamos la hogaza del recipiente y la dejamos enfriar sobre una rejilla antes de cortarla. De esta manera, la miga terminará de asentarse y podremos disfrutar de un pan con el exterior crujiente y el interior tierno.