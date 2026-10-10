Pablo, cocinero: "El salmón a la plancha va genial con salsas, potencian su sabor"

El salmón es un pescado azul muy nutritivo: es rico en proteínas de alta calidad, contiene una gran cantidad de vitamina B12 y es fuente de ácidos grasos omega-3, que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y del corazón.

Por esto, este ingrediente está presente en numerosas recetas, desde las más sencillas hasta otras más elaboradas y con sabores diferentes, como la propuesta de Pablo Suárez, más conocido en redes sociales como @poesiadefogon.

Esta es la receta más fácil y rica con salmón

La salsa teriyaki combina a la perfección con pescados grasos como el salmón. Así lo demuestra este influencer gastronómico con una receta rápida y sencilla, para los que no quieren pasar mucho tiempo en la cocina.

Para prepararla, solo es necesario contar con los siguientes ingredientes:

400 g de salmón (o 2 filetes)

(o 2 filetes) 500 ml de salsa de soja

70 ml de agua fría

2 cucharadas soperas de miel

2-1 cucharadas de vinagre de arroz o de manzana

o de manzana 1 cucharada rasa de maicena

2 dientes de ajo rallados

2 cm de jengibre rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Una vez que tengamos todos los ingredientes, estos son los pasos a seguir:

Salpimentamos los lomos de salmón y los marcamos por ambos lados en una sartén Cuando estén dorados, reservamos y rallamos el jengibre y el ajo En un bol, mezclamos la salsa de soja con 70 ml de agua fría, 2 cucharadas de vinagre de arroz y 1 cucharada rasa de maicena Incorporamos la miel y mezclamos hasta obtener una mezcla homogénea En la sartén donde habíamos marcado el salmón, doramos el jengibre y el ajo rallado e incorporamos la salsa A continuación, cocinamos a fuego medio hasta que empiece a espesar, añadimos el salmón y napamos con la salsa Emplatamos, acompañamos con champiñones salteados y brécol, y... ¡a disfrutar!

El salmón, un pescado graso rico en omega-3

Salmón. iStock

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el salmón es un pescado graso que presenta las propiedades típicas de los pescados azules.

En este sentido, destaca su contenido en omega-3, un tipo de grasa poliinsaturada que ayuda a reducir los niveles de triglicéridos y contribuye a la recuperación muscular.

"Respecto a otros macronutrientes, también es fuente de proteínas. Entre los minerales destacan el fósforo, el selenio, el yodo y el potasio. Hay un aporte significativo de vitaminas del grupo B, en particular es fuente de las vitaminas B6, B12, tiamina y niacina".

En cuanto a las vitaminas liposolubles, una ración de salmón cubre el 71% y el 23% de las ingestas recomendadas de vitamina D y E para hombres y mujeres de 20 a 39 años.