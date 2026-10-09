La clave de esta receta es añadir queso rallado por encima y gratinarlo Shutterstock y @charitoav13

Charo, cocinera: "Las berenjenas más ricas se rellenan con 500 g de carne picada, 1 puerro, cebolla y zanahoria"

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Las berenjenas son un alimento que permite muchas elaboraciones y que se adapta a todo tipo de gustos. Sin duda, una de las formas más populares de prepararlas es rellenas, ya que puedes combinar distintos ingredientes y crear recetas de lo más variadas. Si no sabes muy bien cómo cocinarlas, no te preocupes, porque en redes sociales puedes encontrar recetas para seguir el paso a paso.

Charo, una cocinera gallega, ha compartido en su perfil una receta de berenjenas rellenas de carne picada que, a juzgar por el resultado final, promete estar deliciosa. Una elaboración sencilla que puede convertirse en una opción perfecta para disfrutar de este versátil alimento de una forma diferente.

La receta más rica de berenjenas rellenas

Las berenjenas rellenas son unas de esas recetas caseras que te permiten utilizar ingredientes súper sencillos que siempre tienes por casa y conseguir un plato con mucho sabor. Charo, cocinera gallega, ha compartido en redes su receta casera, con carne picada, verduras, salsa de tomate y queso gratinado.

El primer paso consiste en preparar las berenjenas. Se cortan a la mitad, a lo largo, y se les hacen unos cortes en la pulpa para facilitar que se asen y, posteriormente, poder vaciarlas con mayor facilidad. Después, se añade un poco de sal y aceite y se colocan en una fuente de horno. Charo recomienda hornearlas "sobre unos 25 minutos, casi media hora".

Mientras se asan, se prepara el relleno. Para ello utiliza medio kilo de carne picada. En esta ocasión se decantó por una mezcla de ternera y cerdo, aunque explica que se puede emplear la que más guste, incluso pollo. Se salpimenta y se incorpora un adobo de ajo y perejil muy picado.

Por otro lado, se sofríen las verduras con un chorrito de aceite: cebolla, puerro y zanahoria junto con una pizca de sal. A continuación, se incorpora la carne a la sartén. Para darle más sabor, Charo prepara una salsa con un tomate grande maduro, cortado en dados y sin piel, y tres pimientos del piquillo. "Los pimientos del piquillo así con el tomate le dan un gustito muy especial", explica.

Una vez listas las berenjenas, se vacían, se pica su pulpa y esta se añade a la sartén junto con la salsa de tomate. "Esto está listo para rellenarlas", señala Charo. Ahora solo queda repartir el relleno en las berenjenas, cubrirlas con queso rallado y gratinarlas sobre "cinco u ocho minutos".

Ten en cuenta que las berenjenas son un alimento con mucha agua y pocas calorías, por lo que es súper saludable. Según el libro La alimentación española de la Fundación Española de la Nutrición, "Su valor energético y nutritivo es pequeño comparado con el de otras verduras y hortalizas, siendo el componente mayoritario en su peso el agua".