España busca la mejor tarta de queso y podría estar en Galicia: los 5 establecimientos nominados

Si hay un postre que todos quieren repetir, ese es la tarta de queso. Está presente en las cartas de la mayoría de restaurantes, protagoniza festivales gastronómicos e incluso cuenta con competiciones propias a nivel nacional.

Un buen ejemplo es el Campeonato de España de Tartas de Queso, que arranca precisamente este jueves, 8 de octubre, y que reunirá propuestas procedentes de todo el país.

Arranca el Campeonato de España de Tartas de Queso

Octubre sabe mejor con una porción de tarta de queso. Este jueves 8 de octubre comienza el Campeonato de España de Tartas de Queso, una competición nacional que busca encontrar la mejor tarta de queso del país y que cuenta con la participación de 5 establecimientos de Galicia.

"Los participantes de Galicia competirán junto a establecimientos de todo el territorio nacional con sus propias interpretaciones de uno de los postres más populares de la gastronomía actual", detalla la propia organización en un comunicado.

La competición se desarrollará del 8 al 25 de octubre, mientras que la gran final y entrega de premios tendrán lugar el 3 de noviembre, momento en el que se conocerá oficialmente cuál es la mejor tarta de queso de España.

A continuación, te detallamos la lista completa de los establecimientos gallegos en busca del título nacional:

Hermes Journey (A Coruña)

Tarta de queso de Hermes Journey Best Cheesecake Spain

'Sujata' es una tarta de queso al horno, elaborada con un toque de queso azul y doble horneado para que quede muy dorada por fuera y muy cremosa por dentro.

Zahara: Narón (Narón)

Tarta de queso de Zahara Best Cheesecake Spain

La cheesecake de pistacho en tres texturas es una tarta de elaboración propia que consta de varios procesos para su confección: una base crujiente de gallega caramelizada, una capa horneada de queso y pistacho, una crema de pistacho y una capa de semifrío con sabor a pistacho.

A Catriña (O Pedrouzo)

La organización no ofrece detalles sobre esta tarta.

Petiscos Gastrobar (Bertamiráns)

Tarta de queso de Petiscos Gastrobar Best Cheesecake Spain

La 'Avoa Lambona' nace de la unión de dos clásicos que nunca fallan en Petiscos Gastrobar: su tarta de queso y la tradicional tarta de la abuela. "El resultado es una cheesecake inmensamente cremosa con un protagonista muy especial: una rica y suave crema pastelera que le da el sabor de siempre".

Gemma & Naza Cheesecakes (Vigo)

Tarta de queso de Gemma & Naza Cheesecakes Best Cheesecake Spain

En último lugar, y no por eso menos importante, Gemma & Naza Cheesecake participa en el Campeonato de España de Tartas de Queso con 'A Galeguiña', una tarta elaborada artesanalmente con ingredientes 'made in' Galicia de primera calidad.

"Tiene un sabor suave y una textura cremosa que se funde en boca. Una tarta con todo el sabor de nuestra tierra que enamora desde el primer bocado".