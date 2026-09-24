Estos son algunos de los bocadillos que podrás degustar en Onda Bocata Onda Bocata (Facebook)

Bocadillos a reventar con 11 tipos de rellenos en este festival junto al mar los días 25, 26 y 27 de septiembre

Los bocadillos son parte de la gastronomía española ya sea para almorzar a media mañana o para tomar a la hora de la merienda.

En este contexto, la playa de Razo, en Carballo (A Coruña), se convertirá este fin de semana en el paraíso de los bocadillos con la celebración de la segunda edición de Onda Bocata.

Once bocadillos para elegir

Onda Bocata, el festival del bocadillo gourmet, ya está aquí. Llega los días 25, 26 y 27 de septiembre a la playa de Razo con hasta once tipos de rellenos para elegir.

Durante tres días, Razo volverá a reunir gastronomía, música, paisaje y convivencia, en una propuesta que reivindica el talento de la hostelería carballesa como el valor de los productos de proximidad en uno de los espacios más emblemáticos de la localidad.

El festival abrirá el viernes 25 de 18:30 a 23:00 horas, continuará el sábado 26 de 12:30 a 23:00 horas y se despedirá el domingo 27 de 12:30 a 17:00 horas.

La oferta de esta segunda edición estará formada por once creaciones diferentes:

Terra Bar : 'Terra e Fume', con base de pulled pork

: 'Terra e Fume', con base de pulled pork Pura Kixen : 'Kebab Galego', con lacón y toques orientales

: 'Kebab Galego', con lacón y toques orientales O Lambón : 'Porco Lambón', con tocino crujiente mechado

: 'Porco Lambón', con tocino crujiente mechado Asador La Base : 'Boi La Base', elaboración con su conocida carne de buey

: 'Boi La Base', elaboración con su conocida carne de buey Mesón do Pulpo : Sándwich de pulpo y gambas

: Sándwich de pulpo y gambas Espazo Gastro : 'Furia Sando', a partir de milanesa de pulpo gallego

: 'Furia Sando', a partir de milanesa de pulpo gallego AXamonería : Mollete artesano de chicharrones

: Mollete artesano de chicharrones Maloserá : 'CC Creamy Chicken', también con versión vegana

: 'CC Creamy Chicken', también con versión vegana La Fugazzeta : 'Estrela Celta', con jamón asado y cerveza gallega

: 'Estrela Celta', con jamón asado y cerveza gallega Melao : 'Bocata Meloso', con toque de queso ahumado gallego

: 'Bocata Meloso', con toque de queso ahumado gallego Neira: 'Cacheira Smash'

Onda Bocata regresa después de la buena acogida de la primera edición con una propuesta más amplia, en la que participarán los once establecimientos hosteleros arriba detallados.

"Todos ellos partirán de un ingrediente común y especialmente ligado al municipio, el pan de Carballo, para crear bocadillos elaborados con productos de proximidad y de calidad", informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Precisamente, para el Concello, Onda Bocata tiene también una importante vertiente de dinamización turística y económica.

"La celebración del festival a finales de septiembre permite prolongar la actividad en la costa más allá de los meses de mayor afluencia y avanzar en uno de los objetivos de la política turística municipal: desestacionalizar las visitas y consolidar Razo como destino durante más meses del año".

El evento contará con una programación complementaria con degustación de vermú, sesiones de DJ y un puesto de helados de Xearte Brigitte.