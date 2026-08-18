El restaurante donde comer a reventar cocina casera y tradicional: "Platos gigantes y muy baratos. Volveré"

No es una sorpresa la gran calidad gastronómica que hay en Galicia. Los establecimientos de hostelería y restauración ofrecen en sus cartas platos realizados con productos de gran calidad y de proximidad con los que sorprenden a todos los comensales que confían en ellos día a día.

El creador de contenido y periodista Senén Morán acudió hace muy poco a un restaurante caracterizado por el gran tamaño de sus raciones, además de por su buen precio y el increíble sabor de cada uno de sus platos. Se trata de O Lagar de Manuela, en O Mouzo, un lugar de la parroquia de Carnés, en Vimianzo (A Coruña).

"Restaurante con platos gigantes y muy barato en Galicia"

O Lagar de Manuela, en Vimianzo, es uno de esos restaurantes que sorprende por la cantidad de comida que sirven y por los precios que cuesta creer que son verdad. Cocina casera, raciones enormes y platos tradicionales forman parte de la oferta de este establecimiento que, Senén Morán, ha publicado en sus redes sociales.

"Esta es muchísima comida, me estoy agobiando", dijo su acompañante al comenzar a recibir los platos. Y es que en este lugar las raciones están pensadas para comer hasta reventar; una ración de pimientos de Padrón por 7 euros para dos personas que, a juzgar por la cantidad de la ración y por las palabras del creador, "podría ser para cuatro".

El pulpo á feira también tiene protagonismo. Una preparación sencilla, sin acompañamientos necesarios, solo pulpo por el módico precio de 16 euros. Pero uno de los platos más sorprendentes por su cantidad y por su precio que vuelve a llamar la atención son los chipirones encebollados: "No me puedo creer que esto valga 13 euros, te lo juro por Dios", dice mientras enfoca la ración. Y todavía queda sitio para unos huevos rotos con zorza y patatas por 15 euros.

El restaurante destaca por su cocina tradicional y casera, con platos abundantes y precios muy accesibles para todos los bolsillos, lo que hace que sea una opción muy interesante si quieres comer bien sin dejarte un dineral en el intento. A la comida se suma, además, un trato al cliente que destaca por su cercanía y calidad, siempre pendientes de cada comensal.

Más reseñas de clientes

Con una puntuación de 4,7 sobre 5 estrellas en Google, las reseñas de O Lagar de Manuela dejan muy claro lo bien que se come en este establecimiento. "Atención de 10, el restaurante está muy bien cuidado y decorado, la comida exquisita y de calidad, no dábamos crédito con los precios, inmejorables", opina Cristina Sánchez.

Viky, lo corrobora: "Comida riquísima, raciones muy bien de tamaño y atención de 10. Vamos a repetir seguro y espero que pronto". Igual que opinó Alberto: "El lugar es muy bonito y acogedor, la comida estaba rica y las raciones eran generosas. La relación calidad-precio nos pareció excelente. El personal fue muy amable y atento".