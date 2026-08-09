El restaurante en pleno Camino de Santiago donde comer hasta reventar: "Muy rico y barato"

Situado a pie de la carretera N-VI y en pleno Camino de Santiago, el restaurante Galicia es un rincón especial que todos conocen. Es un clásico de Baamonde (Lugo) y una parada ideal en pleno Camino de Santiago.

Para disfrutar de una cocina tradicional gallega casera y abundante, el restaurante Galicia es, sin duda, uno de los grandes favoritos. De hecho, figura en la Guía Macarfi, que lo destaca en su edición más reciente.

Cocina gallega tradicional y magnífica relación calidad-precio

"Más que un restaurante, este clásico de Baamonde es una pequeña cápsula del tiempo", afirma la prestigiosa guía gastronómica.

El lugar cuenta con más de un siglo de historia --ya van 110 años de actividad-- y, a pesar del paso del tiempo, conserva intacta la esencia de las tabernas gallegas de siempre.

"Es una típica casa de labranza donde no falta detalle, desde las herramientas necesarias para trabajar en el campo hasta los muebles típicos del rural y los objetos decorativos de la zona", señalan desde el propio establecimiento.

La cocina tradicional gallega es la protagonista aquí. El cocido en temporada, los mejillones en salsa, el caldo, el pollo guisado o la ternera nunca faltan en la mesa. Tampoco lo hace su famoso café de pota ni los postres caseros.

De este modo, el restaurante Galicia ofrece una amplia variedad de platos para todos los gustos (y bolsillos). "De lo mejor de Baamonde para comer bien y barato", destaca una usuaria en redes.

La guía Macarfi valora la propuesta gastronómica del restaurante con una puntuación de 7,5 sobre 10, mientras que el precio medio por comensal ronda los 30 euros sin bebida.

"Un lugar con alma, de esos que cada vez quedan menos".

También muy valorado por los camioneros

El restaurante Galicia también aparece en las guías de viajeros y camioneros, tanto por el inconfundible sabor de su cocina como por el excelente trato que reciben quienes lo visitan.

Para hablar de sus orígenes, debemos remontarnos al año 1916. Más de 110 años después, este emblemático establecimiento continúa conquistando los paladares más exigentes.

Está situado a pie de la carretera N-VI, lo que lo convierte en una opción perfecta para familias, trabajadores o incluso peregrinos del Camino de Santiago.

"Comimos aquí tras la primera etapa. Siendo un grupo de tres, con una persona vegana, nos atendieron súper bien y, aunque no tenían platos veganos en la carta, le prepararon al momento un arroz con verduras de temporada", recuerda Julieta.

Alba, por su parte, agrega: "Restaurante muy chulo, bonito y acogedor. La comida muy bien. Tanto si estás haciendo el Camino de Santiago como si pasas por aquí, lo recomiendo. Es todo un acierto".