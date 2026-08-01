El restaurante donde comer a reventar carne a la brasa: "La comida riquísima y el servicio muy bueno"

Los amantes de la carne pueden encontrar en Galicia restaurantes que apuestan por un producto de la máxima calidad, cocinado de diferentes formas y al mejor precio posible, siempre con el máximo respeto por la materia prima para no perder nada de su sabor, textura y jugosidad.

Un buen ejemplo de ello es el restaurante Fume, en Muros (A Coruña). Este establecimiento está especializado en carnes a la brasa y chuletones elaborados al carbón. Además de sus cortes de carne, su carta incluye ensaladas, una amplia variedad de entrantes, postres caseros y una selección de vinos espectacular.

"Una cocina sencilla basada en el respeto al producto y el calor del carbón"

Si visitas el precioso pueblo de Muros y buscas un restaurante donde la carne sea la auténtica protagonista, Fume es lo que necesitas. Situado frente al mar, este establecimiento ha convertido la cocina a la brasa en su sello de identidad, apostando por un producto de calidad y una elaboración en su propio horno que realza los sabores sin restar protagonismo a la materia prima.

Detrás del restaurante hay un equipo joven y en constante evolución, formado por profesionales con experiencia en la alta hostelería y restauración de las Islas Baleares. Su experiencia da lugar a una cocina cuidada y de calidad, donde la técnica y el respeto por el producto se notan en cada plato.

Aunque las carnes a la brasa son la gran especialidad de la casa, la carta ofrece propuestas para todos los gustos. Entre los entrantes destacan las croquetas caseras, las alitas de pollo, las volandeiras, los calamares o los huevos rotos. También hay varias ensaladas para quienes prefieren opciones más ligeras.

Una ensalada del Restaurante Fume, en Muros (A Coruña) Restaurante Fume

La parrilla es el corazón de Fume. En ella se preparan carne, pollo y pescados. Platos como el secreto ibérico, la costilla de Angus, la costilla de cerdo, pollo picantón, el entrecot o la croca, junto al pulpo de la ría o el lenguado salvaje.

Además, hay opciones de chuletones de diferentes razas, entre ellas Rubia Gallega, Simmental y Hereford, un auténtico festín para los verdaderos amantes de la carne.

Para terminar, el restaurante ofrece postres como la tarta de queso, la mousse de chocolate o la torrija, además de una cuidada selección de vinos para maridar cada plato.

Las opiniones de sus clientes

4,9 sobre 5 es la puntuación que tiene el restaurante Fume con sus reseñas de Google, el mejor indicativo de la gran calidad que tiene no solo su cocina, sino también del trato que ofrecen a todos y cada uno de los clientes que se animan a probarlo, ya sean locales o visitantes.

Arantxa Vesteiro no duda en alabar todo el restaurante en su conjunto: "La comida riquísima y el servicio muy bueno. Nos atendieron fenomenal, muy rápidos y muy atentos. Volveremos". Algo similar opina Iván Caamaño: "Comida riquísima en una de las mejores terrazas de la zona y un muy buen servicio. ¡Repetiremos seguro!"

También hay quien se fija en los pequeños detalles decorativos y en su posición: "Todo estuvo súper bien, una experiencia de 10. La decoración es impresionante, con muchísimo gusto, y la terraza es preciosa, justo enfrente de la playa, lo que hace que comer allí sea todavía más especial. Los platos estaban espectaculares, muy bien presentados y con un sabor increíble; se nota la calidad del producto y los postres brutales. Sin duda, un sitio al que volveremos y que recomendamos al 100 %", indicó María Romero.